اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون تدوین شد

عبدالمجید غریب رضا در گفتگو با مهر از تدوین پیش نویس اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون خبر داد و گفت: قرار است به زودی پیش نویس اساسنامه برای تصویب به هیئت دولت ارسال شود.

معاون طرح و برنامه وزارت تعاون اظهار داشت: نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد مربوط به زمان تشکیل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون است که طبق قانون باید پس از تشکیل بانک توسعه تعاون شکل گیرد.

غریب رضا تصریح کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر اساسنامه بانک توسعه تعاون به تایید دولت رسیده، اقدمات برای تشکیل و تاسیس بانک با سرعت در حال انجام است.

وی ادامه داد: اساسنامه تشکیل صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون باید توسط هیئت دولت مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.