مراجع قضايي بايد خارج از نوبت پرونده متخلفان ناوگان هوايي را رسيدگي كنند

مخبركميسيون عمران در مجلس ششم و منتخب مردم اردبيل در مجلس هفتم درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" در پاسخ به اين پرسش كه چرا مجلس اسامي متخلفان گزارش تحقيق و تفحص از ناوگان هوايي كشور را منتشر كرد، گفت: اين يكي از كارهاي مجلس بود كه متخلفان را به دستگاههاي قضايي معرفي كند و اين دستگاه نيز بايد با اولويت و خارج از نوبت پرونده متخلفان را رسيدگي كند .

ولي آذروش با بيان اين مطلب كه تمام نكات ذكر شده در گزارش تحقيق و تفحص از ناوگان هوايي صحت دارد، افزود: در تمام بخش ها نظير هزينه خريد هواپيماي VIP وميزان تعمييرات آن كاملا صحت داشته و اسنادي نيز در اين خصوص وجود دارد.

وي با تاكيد بر اين كه با متخلفان برخورد شديدي خواهد شد، خاطرنشان كرد: مجلس هفتم نيز با تشكيل كميسيون هاي خود مسئله فوق را پيگيري خواهد كرد .