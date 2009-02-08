شور و نشاط ملی پوشان در سرمای تهران / شجاعی تنها لژیونر غایب

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز تیم ملی فوتبال کشورمان در هوای سرد کمپ تیم‌های ملی برگزار شد. هوای سرد کمپ با بادی که در این محل می وزید شرایطی خاص را برای اردوی تیم ملی حاکم کرده بود.

* تمرین تیم ملی فوتبال کشورمان در حالی برگزار شد که تیم ملی فوتبال کره جنوبی نیم ساعت زودتر از این تیم در زمین شماره 2 کمپ در حال تمرین بود.

* حضور جواد نکونام و وحید هاشمیان گرمابخش تمرین عصر امروز تیم ملی بود. این دو بازیکن در تمرین صبح نیز حضور داشتند.

* مسعود شجاعی تنها غایب اردوی تیم ملی است. او پس از همراهی اوساسونا در بازی امشب مقابل والنسیا در چارچوب هفته بیست و دوم لالیگا تا فردا به جمع ملی پوشان فوتبال کشورمان ملحق خواهد شد.

* بازیکنان حاضر در اردوی تیم ملی از ساعت 15:20 وارد زمین شماره یک کمپ تیم های ملی شدند. بازیکنان هر کدام در گوشه ای از زمین مشغول آماده کردن خود برای شروع تمرین بودند که با ورود دایی به زمین از ساعت 15:35 رسما کار آماده سازی تیم آغاز شد.

* دایی در ابتدای تمرین دقایقی کوتاه برای ملی پوشان صحبت کرد.

* کمتر از 50 تماشاگر برای تماشای تمرین امروز تیم ملی به زمین شماره یک کمپ تیم‌های ملی آمده بودند.

* سکوهای کمپ تیم های ملی در دست تعمیر است و تماشاگران برای استقرار در این محل با مشکل مواجه شده بودند.

* پیش از آغاز تمرین تعدادی از تماشاگران قصد ورود به کمپ را داشتند که حراست کمپ مانع از ورود آنها شد.

* بخش های مختلف تمرین عصر امروز تیم ملی شامل دویدن بازیکنان داخل زمین، گرم کردن، انجام حرکات کششی، کار باتوپ در دوسته ، مرورکارهای تاکتیکی، فوتبال در فضای محدود در سه دسته و شوت به سمت دروازه ها می شد.

* اعضا هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس برای تماشای تمرین امروز تیم ملی به کمپ تیمهای ملی آمده بودند.