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۲۰ بهمن ۱۳۸۷، ۱۸:۵۲

مقدماتی جام جهانی 2010 /

مسعود مرادی داور دیدار تیم های ملی فوتبال ازبکستان و قطر شد

مسعود مرادی داور دیدار تیم های ملی فوتبال ازبکستان و قطر شد

دیدار تیم های فوتبال ازبکستان و قطر در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 را مسعود مرادی قضاوت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال ازبکستان و قطر از گروه اول مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 روز 28 مارس (6 فروردین ماه 1388) به میزبانی شهر تاشکند ازبکستان برگزارخواهد شد که ازسوی فیفا مسعود مرادی به عنوان داور این دیدار انتخاب شده است.

مرادی را در کار قضاوت این دیدار حسن کامرانی فر و لحی صبحی (کمک داور عراقی) همراهی خواهند کرد . داور چهارم این مسابقه محسن ترکی خواهد بود.

درحال حاضر در گروه اول مسابقات مقدماتی جام جهانی تیم استرالیا با 9 امتیاز در صدر جدول قرار دارد ، تیم ژاپن با 7 امتیاز در رده دوم ایستاده و قطر با 4 امتیاز در مکان سوم است. تیم های بحرین و ازبکستان با 1 امتیاز در رده های چهارم و پنجم قرار دارند. 

کد مطلب 831493

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