ايرج طهماست فعلا" زير درختان هلو نخواهد رفت

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، قرار بود فيلمنامه اين فيلم براي بهار امسال آماده توليد شود تا اوايل تابستان در تهران جلوي دوربين برود، اما به دليل آماده نشدن فيلمنامه زمان دقيقي براي توليد پيش بيني نشده است .

حك و اصلاح برخي از صحنه هاي فيلم براي دوري از تكرار تجربه هاي پيشين فيلمساز مهمترين دليل تاخير در نگارش نسخه نهايي فيلمنامه است .

فيلمنامه "زير درختان هلو" به وسيله ايرج طهماسب نوشته مي شود و از قرار معلوم كارگرداني اثر را هم خود او انجام خواهد داد. تهيه اين فيلم را مجيد مدرسي برعهده دارد و حميد جبلي به عنوان مشاور فيلمنامه نويس و بازيگر فيلم انتخاب شده است . اين گروه از هم اكنون براي آماده سازي توليد همكاري مي كنند. تاكنون حضور فاطمه معتمد آريا و حسن دادشكر نيز به عنوان بازيگر، در اين فيلم قطعي شده است.

اين فيلم از داستاني طنز برخوردار است و به مسايل خانوادگي و عمومي جامعه مي پردازد. مضمون اثر شباهت هايي به فيلم "دختر شيريني فروش" دارد. داستان درباره زندگي جواني است كه آرزوهاي بزرگ در سر دارد و براي به دست آوردن موقعيت اجتماعي بهتر تلاش هاي زيادي را انجام مي دهد و دست به هر كاري مي زند. در اين راه نامزد او تلاش دارد تا به طريقي او را در رسيدن به راه صحيح تر و منطقي تر ياري دهد.

داستان فيلم در فصل تابستان به وقوع مي پيوندد و در صورت از دست رفتن فصل احتمالا" فيلمبرداري "زير درختان هلو "به سال آينده موكول خواهد شد.

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