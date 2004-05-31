هفت هزار و 90 زنداني عراقي و خارجي در زندان ابوغريب

به گزارش خبرگزاري مهر ، در سندي كه الوطن به آن دست يافته علاوه بر وجود 6988 اسير عراقي در زندان ابوغريب ، وجود 7 زنداني عربستاني، 3 يمني، 2 الجزايري، 11 مصري، 10 اردني، 5 ليبيايي، 8 فلسطيني، 9 سوداني، 22 سوري، 5 تونسي، 3 مغربي و كويت ، مالزي ، تركيه، لبنان و افغانستان هركدام يك نفر و ايران 12 نفرتاييد شده است.

به نوشته الوطن ، مارك كميت معاون فرماندهي نظاميان آمريكايي در عراق از ارائه هرگونه توضيح درباره اتهامات وارده به اين افراد خودداري كرده است.

شايان گفتن است رسوايي شكنجه اسراي عراقي بدست نظاميان اشغالگر آمريكايي و رفتار غير انساني و شرم آور آمريكايي ها با اسراي عراقي ضربه سختي به اعتبار آمريكا در جهان وارد كرد و باعث كاهش شديد محبوبيت بوش در ميان مردم آمريكا شد.

