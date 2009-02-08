همه گزینه ها در برخورد با تروریستها مطرح است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونایتدپرس اینترنشنال، "پراناب موخرجی" در کنگره هند گفت : دهلی همه گزینه ها را برای برخورد با تروریسم در نظر دارد.
وی از پاکستان خواست درباره برخورد با تروریستها به هند تضمین دهد و اظهار داشت : دهلی با شجاعت با تروریستها برخورد خواهد کرد.
موخرجی قول داد زمینه محاکمه تروریستها را فراهم کند.
گفتنی است که اقدامات تروریستی اواخر سال گذشته در بمبئی سبب شد تا هند اعتراضات شدیدی را به پاکستان نشان دهد.
هند این کشور را متهم کرده است که در این حملات شرکت داشته و پاکستان خواستار ارائه اسناد و مدارک از سوی هند در این رابطه شده است.
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