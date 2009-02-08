  1. بین الملل
  2. سایر
۲۰ بهمن ۱۳۸۷، ۲۱:۵۶

موخرجی خطاب به پاکستان:

همه گزینه ها در برخورد با تروریستها مطرح است

همه گزینه ها در برخورد با تروریستها مطرح است

با ادامه تنشها میان دهلی و اسلام آباد، وزیر امور خارجه هند خطاب به پاکستان از برخورد با تروریستها خبر داده و همه گزینه ها را برای برخورد با آنها مطرح دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونایتدپرس اینترنشنال، "پراناب موخرجی" در کنگره هند گفت : دهلی همه گزینه ها را برای برخورد با تروریسم در نظر دارد.

وی از پاکستان خواست درباره برخورد با تروریستها به هند تضمین دهد و اظهار داشت : دهلی با شجاعت با تروریستها برخورد خواهد کرد.

موخرجی قول داد زمینه محاکمه تروریستها را فراهم کند.

گفتنی است که اقدامات تروریستی اواخر سال گذشته در بمبئی سبب شد تا هند اعتراضات شدیدی را به پاکستان نشان دهد.

هند این کشور را متهم کرده است که در این حملات شرکت داشته و پاکستان خواستار ارائه اسناد و مدارک از سوی هند در این رابطه شده است.


 

کد مطلب 831557

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها