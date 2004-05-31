شركت كنندگان در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام بيمه شدند

به گزارش خبرگزاري مهر، مدير روابط عمومي بيمه آسيا با اعلام اين خبرگفت: اين بيمه نامه با هماهنگي ستاد بزرگداشت پانزدهمين سالگرد ارتحال حضرت امام خميني (ره) صادر شده است و از ظهر روز دوازدهم خرداد ماه سال 1383 تا ظهر روز پانزدهم خرداد ماه سال 1383 معتبر خواهد بود.

محمدرضا سلامي افزود: به موجب اين قرارداد، كليه شركت كنندگان در مراسم پانزدهمين سالگرد حضرت امام خميني (ره) در برابر هزينه هاي درمان سرپايي و بستري تحت پوشش بيمه قرار مي گيرند.

بر اساس اين گزارش ، بيمارستان هاي فيروزآبادي ، هفت تير ، سينا ، لقمان و همچنين بيمارستانهاي طرف قرارداد بيمه آسيا آماده ارايه خدمات درماني ياد شده به زايران مي باشند.