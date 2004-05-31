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۱۱ خرداد ۱۳۸۳، ۱۲:۱۴

از سوي بيمه آسيا

شركت كنندگان در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام بيمه شدند

زايران حرم مطهر امام خميني (ره) در ايام بزرگداشت پانزدهمين سالگرد ارتحال امام (ره) تحت پوشش بيمه درمان بيمه آسيا قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاري مهر، مدير روابط عمومي بيمه آسيا با اعلام اين خبرگفت: اين بيمه نامه با هماهنگي ستاد بزرگداشت پانزدهمين سالگرد ارتحال حضرت امام خميني (ره) صادر شده است و از ظهر روز دوازدهم خرداد ماه سال 1383 تا ظهر روز پانزدهم خرداد ماه سال 1383 معتبر خواهد بود.

محمدرضا سلامي افزود: به موجب اين قرارداد، كليه شركت كنندگان در مراسم پانزدهمين سالگرد حضرت امام خميني (ره) در برابر هزينه هاي درمان سرپايي و بستري تحت پوشش بيمه قرار مي گيرند.

بر اساس اين گزارش ، بيمارستان هاي فيروزآبادي ، هفت تير ، سينا ، لقمان و همچنين بيمارستانهاي طرف قرارداد بيمه آسيا آماده ارايه خدمات درماني ياد شده به زايران مي باشند.

 

کد مطلب 83158

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