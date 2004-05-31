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۱۱ خرداد ۱۳۸۳، ۱۶:۱۴

الهام امين زاده منتخب مردم تهران در گفتگو با "مهر " :

بي صبرانه منتظر لغو تعليق غني سازي اورانيوم هستيم

منتخب مردم تهران در مجلس هفتم تاكيد كرد : بايد براي واكنش به هرگونه تصميم آژانس بين المللي انرژي اتمي و اعضاي شوراي حكام در نشست ژوئن آماده باشيم .

الهام امين زاده كارشناس ارشد حقوق بين الملل در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" ،  با اشاره به همكاري همه جانبه ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي براي شفاف سازي فعاليتهاي هسته اي گفت : ما بدون تصويب پروتكل الحاقي در كشور با دست و دلبازي زياد در خصوص فعاليتهاي هسته اي مان گزارش داديم و حالا ديگر نوبت آنها است كه حسن نيت نشان دهند .

وي باتاكيد براينكه ايران مصمم است ازتكنولوژي هسته اي درهمه زمينه هاي براي آباداني كشور بهره گيرد افزود: ايران بي صبرانه
منتظر لغو تعليق غني سازي اورانيوم است. 

دكتر امين زاده  با  اشاره به  اينكه تعليق بخشي از تحقيقات هسته اي ايران فرآيند توسعه تكنولوژي هسته اي كشور را با اخلال مواجه كرده است گفت : اين تعليق با اساس ان پي تي مخالف است چرا كه طبق بند چهار اين پيمان نامه ،  آژانس بين المللي انرژي اتمي  موظف است از نظرصنعتي ، تكنولوژيك و دانش هسته اي به كمك كشورهاي فاقد اين دانش بيايد .

وي بابيان اينكه اروپايي ها به تعهداتشان طبق بيانيه تهران عمل نكردند تاكيد كرد : شايد لازم باشد اعتراض ديپلماتيك جدي تري نسبت به عملكرد اروپا داشته باشيم .

کد مطلب 83160

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