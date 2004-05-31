جامعه انجمنهاي تخصصي پزشكي كشور تشكيل شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" دكتر محمد علي بيطرف قائم مقام سازمان نظام پزشكي طي گفتگويي اظهار داشت: براي ايجاد ارتباط علمي ، صنفي ، فني ، تحقيقاتي ، آموزشي و تبادل نظر بين انجمنهاي علمي تخصصي گروه پزشكي كشور و دفاع از حقوق مسلم جامعه پزشكي براي ارتقا كيفيت خدمات بهداشتي و درماني ارايه شده به مردم و اصلاح و پيشبرد نظام سلامت كشور از سال قبل پيشنهاد تشكيل جامعه انجمنهاي تخصصي پزشكي كشور مطرح گرديد كه با پيگيري هاي بعمل آمده خوشبختانه اولين مجمع عمومي اين تشكل صنفي روز گذشته با مشاركت گسترده روساي انجمنهاي علمي تخصصي پزشكي كشور در محل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران برگزا رگرديد.

قائم مقام سازمان نظام پزشكي افزود: در مجمع مذكور اساسنامه جامعه انجمنهاي گروه پزشكي مورد بحث و بررسي قرار گرفته و به تصويب حضار رسيد . همچنين انتخابات تعيين اعضا اولين هييت مديره اين جامعه برگزار شد و افراد ذيل به ترتيب موفق به كسب اكثريت آرا شده و به عنوان اعضاي اصلي هييت مديره جامعه انجمن هاي گروه پزشكي معرفي شدند كه شامل دكتر محمد علي بيطرف ، دكتر مهدي قيامت ، دكتر ايوب پهلوان ، دكتر اكبر كوشانفر ، دكتر سيد احمد سيادتي ، دكتر محمد بيات ، دكتر محمد باقر اردشير لاريجاني ، خانم ناهيد خداكرمي ، دكتر محمد باقر افشار ، دكتر سعيد كاهاني ، دكتر محمد تقي جغتايي ، دكتر مهران كوچك و دكتر بهجتي اردكاني است.

دكتر بيطرف قائم مقام سازمان نظام پزشكي در تشريح اهداف تشكيل جامعه انجمنهاي گروه پزشكي ايران بيان داشت: ايجاد ارتباط علمي و صنفي بين انجمنهاي گروه پزشكي ، محققان و كارشناسان - همكاري با نهادهاي قانوني ، وزارت بهداشت ، دانشگاههاي علوم پزشكي و موسسات آموزشي و پژوهشي - هماهنگي در امور خدمات آموزشي و علمي - جلب حمايت نهادهاي بين المللي به منظور همكاري در زمينه هاي علمي ، صنفي و پژوهشي در چار چوب قوانين كشور و تبيين و بسط اخلاق پزشكي در جهت حفظ حقوق متقابل بيماران و كادر پزشكي از جمله اهداف تشكيل جامعه انجمنهاي گروه پزشكي ايران مي باشد.