الزامات سیاسی و رسانه ای دهه "پیشرفت و عدالت" /گفتار تحلیلی مهر/

به گزارش خبرگزاری مهر ، یکی از شیوه های مرسوم تبلیغی و رسانه ای در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برای نشان دادن پیشرفت های ناشی از انقلاب، ارائه آمارهای متنوع از آبادانی روستاها و شهرها و به ثمر رسیدن طرح های عمرانی و رفاهی و مخابراتی و ...در سراسر ایران است، اما به نظر می رسد در سی سالگی انقلاب اسلامی و آغاز دهه چهارم از حیات نظام جمهوری اسلامی که رهبر معظم انقلاب آن را "دهه پیشرفت و عدالت" نامیدند، باید مدل دیگری برای نشان دادن ثمرات انقلاب شکوهمند اسلامی در عرصه رسانه ها و تبلیغات را رونمایی و ارائه کرد.

واقعیت این است که موقعیت فعلی نظام جمهوری اسلامی و" تغییر محسوس جنس و نوع پیشرفت ها و دستاورد های کشور" به گونه ای است که دیگر نباید و نمی توان در قالب آماری چون طرح های آبرسانی و گازرسانی یا افزایش تعداد حمام ها و خانه های روستایی و افتتاح راههای ارتباطی و... آن را سنجید و به مردم عرضه کرد. هرچند که کمترین خدمت به مردم در دورافتاده ترین نقطه کشور هم قابل تقدیر و تشکر است، اما ضرورت درانداختن "طرحی نو" در سپهر افکار عمومی و رسانه ها که متناسب با شان و جایگاه جدید و امروزین ایران اسلامی باشد، کاملا احساس می شود.

ورود ایران به باشگاه هسته ای جهان ، شناسایی ایران به عنوان یک قدرت موشکی منطقه ای و بین المللی، پیوستن کشورمان به باشگاه کشورهای فضایی دنیا و پرتاب ماهواره " امید" به مدار کره زمین و...از جنس پیشرفت ها و جهش هایی است که نباید با قالب های سنتی و کلاسیک راجع به آن با مردم سخن گفت

ورود ایران به باشگاه هسته ای جهان ، شناسایی ایران به عنوان یک قدرت موشکی منطقه ای و بین المللی، پیوستن کشورمان به باشگاه کشورهای فضایی دنیا و پرتاب ماهواره " امید" به مدار کره زمین و...از جنس پیشرفت ها و جهش هایی است که نباید با قالب های سنتی و کلاسیک راجع به آن با مردم سخن گفت.

از منظر منطقه ای نیز پیروزی های مکرر و زنجیره ای دپیلماتیک ایران درعراق، افغانستان، لبنان، فلسطین و ...از ایران یک کشور مقتدر در عرصه بین المللی ساخته است و وزن و قدرت چانه زنی جمهوری اسلامی را به طرز قابل توجهی افزایش داده است.

این پیشرفت ها در طول سالهای اخیر -که بی شک جز با نگاه نافذ و فرماندهی حکمیانه مقام معظم رهبری، امکان پذیر نبود- شرایطی را فراهم کرده که حتی نگاه دشمنان و بیگانگان به ایران اسلامی را تغییر داده است. اما به نظر می رسد هنوز در داخل کشور عمق و جنس و قدر این پیشرفت ها و دستاوردهای عالی شناخته نشده است وهمین باید یک نقطه عزیمت جدید برای رسانه ها و دستگاههای اطلاع رسانی کشور باشد، هرچند که مشکلات جاری و روزمره کشور نیز در جای خود قابل تامل و بررسی است اما نباید عظمت جایگاه ویژه ایران اسلامی در لابلای اخبار روزمره و معمولی گم شود.

رهبر معظم انقلاب اخیرا در یکی از سخنرانی های خود در جمع مردم یزد، "کمبود روحیه خودباوری و اعتماد به نفس ملی" را یکی از آسیب های موجود جامعه ایرانی توصیف کردند، به نظر می رسد رسانه های کشور باید با الهام از این نگاه بلند قافله سالار انقلاب اسلامی، یک طراحی نوین دراستراتژی خبری واطلاع رسانی خود ایجاد کنند وبا ارتقای ذائقه رسانه ای مخاطبان، موقعیت جدید ایران اسلامی را به مخاطبان بشناسانند که این امر خود به خود، باعث خواهد شد که روح خودباوری و اعتماد به نفس ملی نیز در کشور ، تقویت شده و ریشه دار شود.

در کنار این دغدغه باید همت و عزم و اراده مسئولین اجرایی کشور نیز برای ساماندهی اقتصاد کشور شتاب گیرد تا کاستی ها ونقاط ضعف کوچک با آگراندیسمان رسانه ای دشمنان، بر چهره مقتدر ایران اسلامی، غباری ایجاد کند، ضمن اینکه درگیری ها و تقابل های بی حاصل و پرهزینه سیاسی نیز عاملی است که شیرینی ناشی از پیشرفت ها و دستاوردهای دهه چهارم انقلاب اسلامی را در کام مردم تلخ می کند.

یکی ازمصادیق بارز الزامات دهه چهارم انقلاب اسلامی، جاری شدن "نگاهی مبتنی بر منافع ملی و جایگاه جدید ایران در منطقه و جهان" است که لازمه آن پرهیز از سلیقه گرایی سیاسی و نگرش های محدود جناحی است، در این چارچوب تبیین نظام حزبی در کشور و رسیدن به فرمولی واقعی و کم هزینه برای رقابت های سیاسی می تواند از جمله این راهکارها باشد.

اگر سند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی -که دستاوردهای فوق الذکر، جلوه ای از دستاوردهای آن است- به عنوان فصل الخطاب گفتمان های سیاسی و چالش های جناحی به رسمیت شناخته شود، آفت های کنونی در جامعه سیاسی کشور به نحو چشم گیری کاهش پیدا خواهد کرد، از این رو آزمودن روشهای آزمون و خطا در عرصه های مدیریتی و هرگونه رویکرد متناقض با اهداف چشم انداز می تواند خط قرمزی برای اهداف عالی نظام جمهوری اسلامی در دهه چهارم باشد، این دغدغه ای است که نخبگان و رسانه ها باید بر آن تاکید کنند و به عنوان مطالبه ای جدی از اصحاب قدرت و مسئولان اجرایی بخواهند.

در حوزه رسانه ها اقداماتی چون " تدوین یک نظام جامع رسانه ای، بالقوه کردن ظرفیت رسانه های ایرانی در عرصه بین الملل و منطقه ای، تفکیک واقعی و ملموس "مرز بین نقد و تخریب "، تفکیک کارکرد رسانه های حزبی و غیر حزبی و... " که نهایتا منجر به ایجاد فضایی مناسب برای فعالیت حرفه ای برای رسانه ها می شود، می تواند از جمله مصادیق الزامات دهه چهارم انقلاب در حوزه رسانه و اطلاع رسانی است.

به بیان دیگر، فعالان سیاسی، احزاب، گروهها و به خصوص جامعه رسانه ای کشور باید الزامات خاص دهه "پیشرفت و عدالت" را در نوع فعالیت خود لحاظ کنند که عصاره این رویکرد را می توان عبور کامل از "بخشی نگری ها" توصیف کرد، دهه چهارم انقلاب اسلامی وقتی بطور کامل به عنوان " دهه پیشرفت و عدالت" معرفی می گردد که رسانه ها ابتدا" افق بلند پیش روی ایران اسلامی" را به مردم نشان دهد و همه باور کنند که ابرقدرتی به نام ایران اسلامی در خاورمیانه در حال شکل گیری است که معادلات آتی منطقه و حتی جهان را رقم خواهد زد.