قالیباف: نظر مردم به اصولگرایان مثبت تر است / اتفاقات بزرگ سیاسی در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر قالیباف شهردار تهران در گفتگو با شبکه ماهواره ای پرس تی وی به بیان دیدگاههای خود درباره انتخابات آتی ریاست جمهوری پرداخت.

متن کامل این گفتگو به این شرح است :

* شما از زمانی که در انتخابات شرکت کردید (نامزدی ریاست جمهوری در سال 1384) به عنوان یک فعال سیاسی نیز شناخته می شوید. ارزیابی شما از فضای سیاسی امروز ایران چیست؟

قالیباف : البته، من حدود 30 سال است که در عرصه های مختلف فعالیت کرده و شاهد حدود 28 انتخابات بوده ام. با تجربه ای که من در این مدت بدست آورده ام، فکر می کنم انتخابات دهم (ریاست جمهوری ایران در سال 1388)، حساسیت بسیار بالایی دارد، زیرا هم سیاستمداران ایران با دقت مسائل را رصد کرده، مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند و هم مردم تمامی حرکتها و کنش و واکنشها را موشکافانه زیر نظر دارند؛ حتی به بیرون از ایران که نگاه می کنم می بینم که این مسئله (انتخابات ریاست جمهوری ایران)، در عرصه بین الملل نیز از حساسیت زیادی برخوردار است.

البته این حساسیتها تنها درباره انتخابات ایران نیست بلکه با توجه به تغییراتی که در این هفت هشت ماهه در عرصه سیاسی بین الملل رخ داده و می دهد، همچون انتخابات آمریکا و عراق و نیز انتخابات در فلسطین، افغانستان و رژیم اسرائیل که پیش رو داریم، این حساسیتها را در اکثر نقاط دنیا مشاهده می کنیم.

* رئیس جمهور فعلی ایران، دکتر محمود احمدی نژاد پیش از شما شهردار تهران بود. آیا فکر می کنید دکتر احمدی نژاد در انتخابات دهم نیز نامزد شود؟ شانس پیروزی دوباره وی را چقدر می دانید؟

- احتمال همه چیز وجود دارد زیرا عرصه سیاسی، عرصه فرصت ها، خلاقیت و فعالیت است و طبیعی است که یکی از موضوعات مورد بحث در جامعه، انتخابات ریاست جمهوری دهم باشد.

با این وجود، من بر این باورم که نباید محیط و کار شهرداری را تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار داد. با نگاهی به شهرداری های دیگر شهرهای جهان و بنا بر باورها و تجربیات علمی خود من، معتقدم کارکرد شهرداری سیاسی نیست و ما باید به وظیفه اصلی خود که فعالیت های خدماتی، عمرانی و اجتماعی است بپردازیم. با این وجود فکر می کنم، با توجه به ویژگی های شهر تهران، اینکه شهرداری این شهر می تواند مسائل سیاسی را تحت تاثیر قرار دهد، امری طبیعی است.

* برخی تحلیلگران معتقدند که میان اصولگرایان یکپارچگی زیادی دیده نمی شود. ارزیابی شما در این باره چیست؟

- با نگاهی کلی به نظر می رسد رویکرد عموم مردم به عملکرد اصولگرایان مثبت تر بوده است؛ با این وجود رقابت بین نامزدهای اصولگرا و اصلاح طلب بسیار نزدیک خواهد بود؛ هر چند، به نظر من اصولگرایان چند گام از رقبای خود جلوتر هستند.

اگر سیاستمداران و بزرگان اصولگرایان بتوانند در درون خود رقابت جدی تری داشته باشند و با در نظر گرفتن همه جوانب، درست انتخاب کرده و در بیرون با وحدت رویه عمل کنند، شانس پیروزی در انتخابات بعدی را دارند؛ به شرطی که مردم احساس کنند این رقابت در فضایی کاملا باز و آزاد رخ می دهد. همین امر درباره اصلاح طلبان نیز صدق می کند. شاید در برخی انتخابات پیشین، به دلیل افق های روشن، می توانستیم تحلیل های درستی ارائه کنیم اما با وجود نزدیکی به زمان انتخابات دهم، افق های پیش رو چندان روشن نیست.

* برخی تحلیلگران معتقدند با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی ایران، اصولگرایان شانس زیادی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ندارند. دیدگاه شما چیست؟

- فکر می کنم به این سئوال شما پیشتر پاسخ داده ام. با این وجود شاید انتقادهایی به عملکرد دولت در حوزه های اقتصادی و حتی برخی عرصه های دیگر وارد باشد که مختص دولت نهم هم نیست و این اشکالات ساختاری در دولت های پیشین و دولت هشتم نیز وجود داشت. به همین دلیل هم در پاسخ به سئوال پیش گفتم که اگر اصولگرایان دقت نکنند و اشکالاتی که دارند را نپذیرفته و آنها را اصلاح نکنند و تصمیم نادرستی بگیرند، فکر می کنم این خطر (احتمال شکست در انتخابات) حتما برای آنها وجود خواهد داشت.

* تغییراتی را در کاخ سفید و آمریکا شاهد هستیم. به نظر شما در ارتباط با روابط ایران و آمریکا، فرصت ها و تهدیدهای رییس جمهوری بعدی چه خواهد بود؟

- با توجه به این که شعار دولت جدید آمریکا تغییر بوده است، این گونه احساس می شود که در عرصه سیاست داخلی این کشور، به ویژه با بحران اقتصادی که با آن مواجه است، باید برای تغییرات اساسی تصمیمگیری شود.

در عرصه سیاست خارجی نیز با در نظر گرفتن همین شعار، دولت آمریکا باید تغییرات جدی را ایجاد کند. من فکر می کنم همه دنیا به ویژه خاورمیانه و کشورهایی که تاثیرگذار هستند از جمله ایران، انتظار دارند این تغییرات را در عمل مشاهده کنند.

اما به باور من این تغییرات نمی تواند با روش های تاکتیکی و کوتاه مدت بروز کند و افکار عمومی در کشورهای منطقه، تغییرات عمیق و جدی را در عملکرد آمریکا انتظار دارند.

به عنوان نمونه، آمریکا پس از انقلاب، همیشه فکر کرده است که می تواند نظام اسلامی را نادیده بگیرد؛ اگر دولت جدید آمریکا در عمل، نظام اسلامی ایران و نقش تاثیرگذار این کشور را در منطقه بپذیرد و ایران نیز درک درست خود از روابط بین الملل را نشان دهد ، چنانچه آمریکا نگاه یکجانبه گرایانه و تحکم آمیز نداشته باشد و با همان تغییراتی که پیشتر گفتم، حاضر باشد به طور عملی با ایران وارد بحث شود، فکر می کنم اتفاقات خوبی را شاهد خواهیم بود.

به نظر من در برخی عرصه ها، اگر رقابت جایگزین تقابل شود، شاید بتوان گفت که بخشی از مسائل منطقه ای را می توان حل کرد و این هم به نفع منطقه است و هم به نفع همه مردم دنیا در جهت صلح و امنیت.

* دکتر لاریجانی، رئیس مجلس که از دوستان شماست در مونیخ (همایش امنیت جهانی) سخنرانی داشت. آیا در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو فکر می کنید شما می توانید شخصیت ایجاد کننده "تغییر" در ایران باشید؟

- آقای لاریجانی خود می خواهند تحول ایجاد کنند؟

* خیر . منظورم شما هستید؟

- پیشتر گفتم در عرصه سیاست هر چیزی محتمل است. به هر حال ما در عرصه سیاسی فعال هستیم و اگر هم تغییراتی به وجود آید به نظر من طبیعی است. اما به طور شفاف و روشن بگویم که هنوز در انتخابات پیش رو ریاست جمهوری هیچ جبهه و موضعی نگرفته ام. به همین دلیل می گویم معمولا هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا و رقبایی که در این صحنه هستند با دقت شرایط کشور و شرایط بین المللی و نگاههای یکدیگر را رصد می کنند. بنابراین فکر می کنم در هفته های آینده اتفاقات بزرگی در تصمیمگیری ها رخ دهد.