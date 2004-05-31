يك نگارخانه در اثر تهديد تندروهاي آمريكايي تعطيل شد



جهره لوري هاي پس از مضروب شدن به دست مردم امريكا به جرم نمايش يك نقاشي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اسوشيتدپرس ، يك گالري دار سانفرانسيسكو هدف حملات خشونت آميز امريكائيان قرار گرفته است .

موج تهديد بعد از نمايش يك نقاشي ازبد رفتاري با زندانيان عراقي در اين نگارخانه به راه افتاد . در اين نقاشي سربازان امريكائي در حال شكنجه سربازان عراقي نشان داده شده اند .

" لوري هاي " مدير نگارخانه كاپوبيانكو از 16 مي ( 27 ارديبهشت ) يك نمايشگاه نقاشي به نام " بدرفتاري " در گالري خود برپا كرد .بلافاصله بعد از برپائي اين نمايشگاه ، وي ، مورد چندين حمله تروريستي قرار گرفت .

اثر به نمايش در آمده ، توسط گاي كوول نقاشي شده است و نشان مي دهد سه سرباز كه بر روي بازوي يكي از آنها نقش پرچم امريكا نيز نقش شده است به دسته اي از مردان برزمين خوابانده شده با بندهائي به دور بدن شان بدجوري نگاه مي كنند . در پس زمينه اين نقاشي دسته ديگري از سربازان زن چشم بسته اي را به بند گرفته اند . اين نقاشي بخشي از نمايشگاه بزرگ اين هنرمند است كه پيش از اين به نقاشي آثار آبستره مي پرداخت .

دوروز بعد از نمايش اين نقاشي در ويترين نگارخانه ، افرادي اقدام به پرتاب تخم مرغ به ويترين و ريختن زباله دربرابر در ورودي نگارخانه كردند . علاوه بر اين جملات تهديد آميزي نيز بر روي پيغام گير اين نگارخانه ضبط شده است .

در اين پيغام گير جمله زير ضبط شده است :" فكر مي كنم بهتر است نگارخانه تان را از اين همسايگي منتقل كنيد قبل از آنكه به شما آسيبي وارد شود "

حتي پس از اينكه وي نقاشي را از ويترين نگارخانه برداشت تند روهاي امريكائي به اقدامات خود ادامه دادند ، يكشنبه گذشته مردي به اين نگارخانه وارد شد و با مشت صورت وي را هدف قرار داد . اين حملات تا كنون چند بار تكرار شده است .

به دنبال افزايش اين حملات و تهديدات كه تا كنون ادامه يافته است اين گالري در حال حاضر تا مدت نا معلومي تعطيل خواهد بود .