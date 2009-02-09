جشنواره قرآنی کودک و نوجوان در گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فاطمه دهملایی صبح دوشنبه در این زمینه به خبرنگاران افزود: در این جشنواره بیش از 200 کودک و نوجوان در زمینه های قرآنی به رقابت پرداختند.

وی اظهار داشت: شناسایی، رشد، پرورش استعدادهای کودکان و نوجوانان در زمینه های قرآنی به مناسبت سی‌امین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

وی خاطرنشان کرد: ششمین دوره جشنواره قرآنی کودک و نوجوان در قالب پنج گروه سنی ویژه کودکان و نوجوانان در رشته های حفظ، مفاهیم، خوشنویسی، مقاله‌نویسی، نقاشی و سرود با مضامین قرآنی برگزار شد.

به گفته دهملایی، همچنین به شش نفر در رشته نقاشی، به 10 نفر در رشته خوشنویسی و به 11 نفر در حفظ قرآن کریم جوایزی اهداء شد.