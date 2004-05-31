سينماي انيميشن آلمان در سينماتك موزه هنرهاي معاصر تهران

بهگزارش خبرگزاري "مهر" نمايش اين فيلم ها در تهران ، اولين حركت سال 2004 موسسه ايفاگالري در نمايش و معرفي انيميشن هاي آلمان است. در مدت برگزاري اين برنامه نمايشگاهي از تجهيزات فيلم سازي سينماي انيميشن نيز برگزار خواهد شد و همچنين يك كارگاه آموزشي با حضور متخصصان انيميشن ايران و آلمان همچون پروفسور "آده" از انيماتورهاي مشهور آلمان و دكتر نورالدين زرين كلك رييس آسيفاي بين المللي (انجمن بين المللي انيميشن سازان جهان) برپا خواهد شد.
بنا بر همين گزارش در اين برنامه چند انيميشن آلماني كه كانديد جوايز اسكار شده اند نيز حضور دارند.
روز يكشنبه 17 خرداد ماه ساعت 30/17 مراسم افتتاحيه و نمايش فيلم هاي "زن را پيدا كن" (دانيل هوپفنر)، "پيغام" (راينر كرومه ) ، "روبيكن" (گيل آلكابتز، 7 دقيقه ) و "سيكلوپ مدرن" (دانيل نوكه ، 11 دقيقه) به نمايش در مي آيد.
روز دوشنبه ساعت 10 صبح و 15 فيلم هاي "جاده ارواح" (تينته كلوت)، "تازگي ها" (يوخن كوهن )، "هويو" (بوخن اهمن)، "ايستگاه پاياني بهشت" (يان تورينگ )، "هسي جيمز" (يوهانس وايلند) و "فرار" (كيرستن وينتر) به نمايش در مي آيد.
ساعت 16 كارگاه آموزشي و سخنراني توسط متخصصان برگزار مي شود . ساعت 18 فيلمهاي "ملكه وصله پينه" (لارس هنكل ) ، "سيلكوپ مدرن" (دانيل نوكه)، "هارارا" (اندي كايزر)، "لحظه" (توماس فويگت)، "روبيكن" (گيل الكابتر) ، "كلاغ" (هانيس رال ) و "چرخ" (كريس اشتنر، هايدي ويتلينگر ) به نمايش در مي آيد.
همچنين روز سه شنبه نيزدر سانس هاي 10 صبح ، 15 و 18 بعدازظهر نمايش فيلم هاي روز قبل تكرارمي شود و ساعت 16 كارگاه آموزشي و سخنراني توسط متخصصانبرپا مي شود.
نظر شما