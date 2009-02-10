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۲۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۷:۴۷

30 پروژه بزرگ برق رسانی در استانهای خراسان بهره برداری شد

30 پروژه بزرگ برق رسانی در استانهای خراسان بهره برداری شد

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای خراسان گفت: به مناسبت دهه فجر 30 پروژه بزرگ برق رسانی در این استانها به بهره برداری رسید.

مجید سعادتمند در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این پروژه با اعتباری بالغ بر 950 میلیارد ریال با هدف تامین برق مطمئن شهرستانهای استان بهبود ولتاژ مناطق و ایجاد بسترهای مخابراتی مطمئن در جهت کنترل شبکه و پستها افتتاح شده است.

وی اضافه کرد: احداث پست های 132 کیلو ولت رضوی GIS سد دوستی، ریوش، اسفدن، خطوط 400 کیلو ولت سبزوار، خلیل آباد، توس، گلمکان و پست مدولار کال زرکش و پست موبیل ابن یمین سبزوار از جمله این طرحها است.

معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای خراسان درصد اتلاف انرژی برق را در استانهای خراسان بالغ بر 15 درصد دانست و اظهار داشت: 7/2 این اتلاف در شبکه های انتقال و خطوط فوق توزیع و مابقی در خطوط توزیع صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: میزان اتلاف انرژی برق در شبکه های برق به شاخصهایی چون فاصله طولانی ، ساختار شبکه و نوع مصرف از این انرژی دارد.

 

کد مطلب 831695

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