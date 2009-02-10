ایران - کره جنوبی؛ جنگ ستارگان برای صدرنشینی/ فردا فقط ایران

به گزارش خبرنگار مهر، بدون شک حساس ترین دیدار گروه دوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2010 در قاره آسیا، بازی فردای ایران - کره جنوبی خواهد بود، دو تیم پرافتخار آسیا که همیشه در زمره بهترین‌های قاره کهن بوده اند. این دو تیم از قضا بازهم در چارچوب رقابتی دیگر این بار در راه صعود به جام جهانی رودرروی هم ایستند، همین فردا، ساعت 15، ورزشگاه آزادی.

جدال برای صدرنشینی

در گروه دوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی تیم کره جنوبی از سه بازی هفت امتیاز کسب کرده و صدرنشین است. به دنبال این تیم ایران با پنج امتیاز ایستاده است. با این شرایط پر بیراه نیست اگر بازی ایران - کره جنوبی را "جدال برای صدرنشینی" بخوانیم.

در این بازی اگر کره جنوبی موفق به کسب امتیاز شود بدون شک صدرنشین مطلق گروه دوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2010 در قاره آسیا خواهد بود. اما اگر ایران بتواند میهمان پرقدرت خود را از پیش رو بردارد، آن وقت این ملی پوشان فوتبال کشورمان خواهند بود که می توانند مرحله رفت این مسابقات را با صدرنشینی به اتمام برسانند.

جدول رده بندی گروه دوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2010 در قاره آسیا

تیم بازی برد تساوی باخت گل‌زده گل‌خورده تفاضل امتیاز 1- کره جنوبی 3 2 1 - 7 2 5+ 7 2- ایران 3 1 2 - 4 3 1+ 5 3- کره شمالی 3 1 1 1 4 4 0 4 4- عربستان 3 1 1 1 3 4 1- 4 5- امارات 4 - 1 3 4 9 5- 1

جنگ ستاره‌ها

ایران، کره جنوبی و ژاپن از جمله تیم‌های آسیایی هستند که بیشترین بازیکن شاغل در لیگ‌های اروپایی دارند. سرآمد این بازیکنان پارک جی سونگ کره‌ای و جواد نکونام هستند که در لیگ برتر انگلستان و لالیگا اسپانیا حضور دارند. در تیم ملی ایران سه لژیونر به نامهای وحید هاشمیان (بوخوم آلمان)، مسعود شجاعی و جواد نکونام (اوساسونا اسپانیا) جز نفرات محوری به شمار می آیند و در کره جنوبی نیز بازیکنانی چون "پارک جی سونگ" (منچستر یونایتد)، "کیم دونگ جین" (زنیت سنت پترز بورگ)، "پارک چو یونگ" (موناکو) و "لی یونگ پی یو" (بروسیا دورتموند) از قلب اروپا برای همراهی تیم خود به تهران آمده اند. این بازیکنان فردا نقشی تعیین کننده در تیمهای خود خواهند داشت و آنها هستند که می تواند گره‌های کور بازی در دقایق حساس را بگشایند. فردا روز آنهاست، روز ستارهها، حتی اگر دایی و هو چونگ مو تاکید کنند تکیه اصلی شان به بازیکنان حاضر در لیگهای ایران و کره است.

جهنم آزادی

مزیت ما در بازی فردا مقابل کره جنوبی بازی در ورزشگاه آزادی است. به گفته جواد نکونام " آنها هرگز بازی تحت فشار یکصد هزار تماشاگر پرهیجان را ندیده‌اند. آزادی جهنم کره خواهد شد. همین که از پله‌های ورزشگاه بالا بیایند و وارد زمین شوند خودشان را می بازند. من هم در اروپا در استادیوم‌های بزرگی بازی کرده‌ام اما آزادی چیز دیگری است. کره جنوبی اوج تنهایی را عصر چهارشنبه می بیند. ما در تیم ملی و با حمایت 100 هزار تماشاگر بازنده نبوده ایم. کره هم استثنا نیست".

آزادی برای حریفان ما هولناک و خوف آور است اما با سکوهایی که مملو از تماشاگر باشد. آزادی را زمانی می توان جهنم حریفان خواند که جای خالی نداشته باشد. شاید اگر مانند بازی ایران - کره شمالی تعداد سکوهای خالی بیش از تعداد تماشاگران باشد، کره جنوبی با خاطری آسوده به آنچه می خواهد دست یابد. فردا تیم ملی نیازمند حمایت تماشاگران است و به گفته دایی آنها فردا 30 درصد به توان تیم ملی می افزایند.

جالی خالی کیا و قطبی

آخرین تصویری که از بازی ایران - کره جنوبی در ذهن فوتبالدوستان ایران باقی مانده، ناکامی مهدی مهدوی کیا در ضربات پنالتی، شادی افشین قطبی، مربی وقت کره از برتری تیمش مقابل ایران، چهره باران زده امیر قلعه نویی، درخشش لی وون جائه و ... است. فردا به غیر از لی وون جائه هیچ کدام از آنهایی که نامشان برده شد در چارچوب بازی ایران - کره جنوبی نیستند. فردا دایی است که در تقابل با "هو چونگ مو" می ایستد. دیگر نه قطبی است که شادی کند نه مهدوی کیایی که از ناکامی دست به پیشانی بگیرد. فردا ما هستیم و کره و یک ورزشگاه پر از تماشاگر که با 11 مرد حاضر در میدان هدفی مشترک دارند و آن صعود به جام جهانی است.

ترکیب احتمالی ایران و کره جنوبی

تیم ملی کره جنوبی در آخرین دیدار مرحله انتخابی جام جهانی 2010 در قاره آسیا با ترکیب لی وون جائه، او بئوم سئوک، چو یونگ هی یونگ، کی سانگ یونگ، پارک جی سونگ، کیم جانگ وو، جئونگ شانگ هوون، لی کئون هو، لی یونگ پیو، کانگ مین سو و لی چانگ یونگ به مصاف عربستان رفت. با این شرایط متحمل به نظر می رسد که شاگردان هو چونگ مو با کمترین تغییر نسبت به این ترکیب برابر تیم کشورمان صف آرایی کنند.

در تیم ایران نیز سید مهدی رحمتی درون دروازه می ایستد. در خط دفاعی به احتمال فراوان حسین کعبی، سید جلال حسینی و هادی عقیلی به میدان خواهند رفت. در کنار این سه نفر شانس حضور حسن اشجاری بیش از ستار زارع است. در مقابل مدافعان بازی کردن کریم باقری، جواد نکونام، مسعود شجاعی و مجید غلام نژاد تقریبا قطعی است.

در خط حمله دایی دغدغه زیادی خواهد داشت، اینکه تیمش را با دو مهاجم به میدان بفرستد یا اینکه با تک مهاجم به دروازه کره حمله کند. با این حال می توان شانس حضور در خط آتش تیم ملی را به زوج آرش برهانی و وحید هاشمیان داد که یکبار در دیدار مقابل قطر در مرحله انتخابی جام جهانی 2006 شبی فوق العاده را برای فوتبال ایران خلق کردند.

با ایران و کره جنوبی در راه صعود به جام جهانی 2010

تیمهای ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در راه صعود به جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی تا به امروز سه بازی برگزار کرده اند که حاصل آن دو پیروزی و یک تساوی برای کره‌ایها و یک پیروزی و تساوی برای تیم کشورمان بوده است.

نتایج دو تیم در دیدارهای اخیر به شرح زیر است:

* کره شمالی یک - کره جنوبی یک

* کره جنوبی 4 - امارات یک

* عربستان صفر - کره جنوبی 2

* عربستان یک - ایران یک

* ایران 2 - کره شمالی یک

* امارات یک - ایران یک

"لی چون سو" بهترین گلزنی کره جنوبی

تیم ملی فوتبال کره جنوبی در راه صعود به جام جهانی 2010 تا به امروز هفت گل به ثمر رسانده است. لی چون سوو مهاجم جوان کره با گلزنی در دیدار با امارات و عربستان بهترین گلزن کره در این رقابت‌ها بوده است. دیگر گلهای تیم کره نیز توسط پارک جی سونگ، پارک چو یونگ، لی کئون هو، کواک تای هی و کی سانگ یونگ به ثمر رسیده است.

ایران - کره جنوبی در آینه تاریخ

تاریخچه رقابت ایران و کره جنوبی به 50 سال پیش باز می گردد. این دو تیم اولین بار در جریان مسابقات آسیایی توکیو مقابل یکدیگر صف آرایی کردند. تیمهای ایران و کره جنوبی تا به امروز 21 بار مقابل هم صف آرایی کرده اند که سهم هر یک از دو تیم هشت پیروزی و پنج تساوی بوده است.

در زیر نگاهی گذرا خواهیم داشت به دیدارهای ایران و کره جنوبی:

سال 1958

* ایران صفر - کره جنوبی 5 (بازیهای آسیایی - توکیو)

سال 1970

* ایران صفر - کره جنوبی یک (بازیهای آسیایی - بانکوک)

سال 1971

* ایران صفر - کره جنوبی 2 (بازی دوستانه - سئول)

سال 1971

* ایران 2 - کره جنوبی صفر (بازی دوستانه - سئول)

سال 1972

* ایران 2 - کره جنوبی یک (جام ملتهای آسیا - بانکوک)

سال 1974

* ایران 2 - کره جنوبی صفر (بازیهای آسیایی - تهران)

سال 1977

* ایران صفر - کره جنوبی صفر (مقدماتی جام جهانی - بوسان)

سال 1977

* ایران 2 - کره جنوبی 2 (مقدماتی جام جهانی - تهران)

سال 1982

* ایران یک - کره جنوبی صفر (بازیهای آسیایی - دهلی نو)

سال 1986

* ایران یک - کره جنوبی یک (در ضربات پنالتی کره با نتیجه 6 بر 5 به برتری دست یافت) (بازیهای آسیایی - بوسان)

سال 1988

* ایران صفر- کره جنوبی 3 (جام ملتهای آسیا – دوحه)

سال 1990

* ایران یک - کره جنوبی صفر (بازیهای آسیایی - پکن)

سال 1993

* ایران صفر - کره جنوبی صفر (مقدماتی جام جهانی - دوحه)

سال 1996

* ایران 6 - کره جنوبی 2 (جام ملتهای آسیا - دوبی)

سال 2000

* ایران یک - کره جنوبی 2 (جام ملتهای آسیا - تریپولی)

سال 2001

* ایران صفر - کره جنوبی یک (بازی دوستانه - قاهره)

سال 2004

* ایران 4 - کره جنوبی 3 (جام ملتهای آسیا - جینان)

سال 2005

* ایران صفر - کره جنوبی 2 (بازی دوستانه - سئول)

سال 2006

* ایران یک - کره جنوبی یک (مقدماتی جام ملتهای آسیا - سئول)

سال 2006

* ایران 2 - کره جنوبی صفر (مقدماتی جام ملتهای آسیا - تهران)

سال 2007

* ایران صفر - کره جنوبی صفر (در ضربات پنالتی کره با نتیجه 4 بر2 به برتری دست یافت) (جام ملتهای آسیا - کوالالامپور)