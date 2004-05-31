سيستاني : روحانيون از بدست گرفتن منصب هاي حكومت موقت عراق خودداري ورزند

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه "الوطن" چاپ عربستان سعودي درشماره امروزخود نوشت: برخي منابع اين گام آيت الله سيستاني را نشانه بي رغبتي مراجع ديني در مشروعيت بخشيدن برانتخاب اعضاي حكومت مي دانند وآنها مي خواهند اعلام كنند كه مرحله آينده ذر صورت برگزاري انتخابات آزاد،برگزيدگان مورد قبول مرجعيت ديني عراق خواهد بود.

حقوق دانان و سياستمداران عراقي و رهبران احزاب معتقدند: جريان انتقال قدرت به عراقيها در30 ژوئن آينده (10 تيرماه ) استفاده هاي زيادي براي دولت جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا دارد.

اصرار بوش به تعهد برواگذاري قدرت به عراقيها درموعد تعيين شده (30 ژوئن ) درواقع برگ برنده اي براي كسب آراء، به هنگام اجراي انتخابات رياست جمهوري آمريكا درنوامبر آينده است .

روزنامه الوطن به نقل از" نزار حيدر" تحليل گر مسائل سياسي اعلام كرد: اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق همواره براي ماندن در حكومت به هرشكلي برنامه ريزي مي كنند.

وي گفت:اعضاي شورا معقدند: گرفتن ادامه تضمين حضورشان درحكومت موقت عراق تا پايان سال آينده كمترين بهايي است كه آنها مي توانند دربرابرهمكاريشان با نيروهاي اشغالگر در دورهاي گذشته هزينه كنند.

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