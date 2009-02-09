تصمیم گیری بدون توجه به خرد جمعی به بحران منتهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر محمدباقر قالیباف شامگاه یکشنبه در مراسم بزرگداشت سی‌امین سال پیروزی انقلاب که از سوی جبهه ‏پیروان خط ‏امام و رهبری در مسجد چهارمردان برگزار شد ، با اشاره به فرمایشات حضرت علی‌(ع) در زمینه کار و تلاش خاطرنشان کرد: کار و فعالیت در کشور باید ‏توأم با کارآمدی، تدبیر و عقل ‏باشد و اگر به این موضوع در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور توجه ‏نشود دچار بحران خواهیم شد.‏



وی بر لزوم بهره‌گیری از خرد جمعی در تصمیمگیری‌های ‏کلان کشور ‏تأکید کرد و اظهار داشت: ما باید در اجرای تصمیم جمعی قاطعیت داشته باشیم نه در ‏تصمیمگیری‌ صرف.‏



نباید خود را با قبل از انقلاب قیاس کنیم

قالیباف با بیان اینکه امروز هیچ عاملی نباید مانع کار توأم با کارآمدی شود تأکید کرد: ما نباید کشور خودمان را ‏با اوایل انقلاب و یا قبل آن ‏قیاس کنیم زیرا این قیاس مع‌الفارق است و موجب پسرفت کشور خواهد شد.‏



شهردار تهران در ادامه تفکر بسیجی را چاره حل مشکلات کشور دانست و بیان داشت: باید همه ما با کنار ‏گذاشتن منیت‌ها تلاش کنیم با ‏روحیه جهادی مشکلات عرصه‌های مختلف کشور را حل کنیم.‏



وی اضافه کرد: اگر در عرصه‌‌ای دچار مشکل هستیم به دوری ما از اندیشه‌های امام و انقلاب بازمی‌گردد و ‏خودمان مقصر هستیم.‏



فاصله گرفتن از اندیشه های امام کشور را با چالش مواجه می کند

قالیباف تصریح کرد: فاصله گرفتن از اندیشه‌های امام و انقلاب و تفکر جهادی کشور را با چالش روبرو خواهد ‏کرد.‏



وی توجه به مسائل مادی و معیشتی مردم را ضروری و در اولویت دانست و تأکید کرد: ما باید ابتدا به مسائل ‏مادی و معیشتی مردم توجه ‏کنیم زیرا با وجود فقر نمی‌توان جامعه را نصیحت کرد.‏



شهردار تهران در بخش دیگری از سخنانش ضمن تبریک سی‌امین سال پیروزی انقلاب به نقش حضرت امام، ‏روحانیت و مردم قم در ‏شکل‌گیری انقلاب اشاره کرد و افزود: به رغم توطئه‌های دشمنان بعد از پیروزی انقلاب کشور ما با صلابت به راه خود ادامه می‌دهد ‏و دستاورد‌های مختلفی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، ‏اجتماعی و... داشته است.‏



وی موج بیداری منطقه‌ای و پیروزی حز‌ب‌الله و حماس را مرهون انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: حز‌ب‌الله ‏و حماس با توکل به خداوند، ‏داشتن ایمان قلبی و روحیه جهاد و شهادت رژیمی را که ظرف چند روز چندین ‏ارتش عرب را شکست داده بود شکست دادند.‏



قالیباف با بیان اینکه پیروزی انقلاب مصداق بارز پیروزی خون بر شمشیر بود اظهار داشت: فرهنگ جهاد و ‏شهادت که ملت ما در زمان ‏انقلاب و دفاع مقدس از خود نشان داد برای همیشه در تاریخ بشریت ماندگار است.‏



وی با بیان اینکه فاصله گرفتن از فرهنگ شهادت و جهاد موجب شکست خواهد شد تأکید کرد: همه باید سعی ‏کنیم در دهه چهارم انقلاب ‏بدون ریا کاری و با از خود‌گذشتگی خالصانه به فکر ساختن ایرانی آباد و آزاد باشیم.‏

دستاوردهای انقلاب بدون حب و بغضهای سیاسی مورد توجه قرار گیرند

قالیباف در ادامه دهه فجر را فرصت مناسبی جهت تجدید پیمان با ارزشهای امام و انقلاب دانست و بیان داشت: ‏در این ایام باید به طور ‏واقع بینانه و به دور از حب و بغض‌های سیاسی دستاورد‌های عظیم انقلاب اسلامی را مورد ‏توجه قرار داده و آن را برای جامعه به ویژه نسل ‏سوم تبیین کنیم.‏



وی با اشاره به بحرانهای مختلف در منطقه خاورمیانه تصریح کرد: به رغم وجود این بحران کشور ایران در ‏آرامش کامل به سر می‌برد که ‏این موضوع و دستاورد بزرگی از انقلاب است.‏



شهردار تهران به موقعیت و نقش قم در حوادث انقلاب اشاره کرد و گفت: انقلاب ما ریشه در حوزه علمیه و قم ‏دارد که باید به جنبه‌های ‏مختلف مادی و معنوی این شهر تأثیر‌گذار در حوادث انقلاب توجه شود.‏



قالیباف با بیان اینکه قم نبض و قلب انقلاب است، افزود: همه مسئولان باید به این شهر توجه داشته باشند و ‏بدانند که قم ایفاگر نقش‌های ‏مهمی در انقلاب بوده است.‏



وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری، وظایف خطیر مسئولان در دهه چهارم ‏انقلاب را مورد توجه قرار داد ‏و یادآور شد: در دهه چهارم انقلاب باید به فکر پیشرفت و توسعه کشور بود و در ‏این راه باید از افراد مناسب و لایقی که درد انقلاب دارند ‏بهره گرفت و بدور از ریا، نه تهمت و افترا در فکر ‏شکوفایی و آبادانی کشور بود.‏



شهردار تهران با اشاره به ظرفیت‌های متعدد کشور تصریح کرد: کشور ما از منابع، تجربه و علم کافی برخوردار ‏است منتها باید با استفاده از ‏افراد کاردان و لایق و برنامه‌ریزی مناسب برای عمران و آبادانی کشور تلاش کرد.‏



قالیباف همدلی و صبر را از جمله مؤلفه‌های موفقیت کشور دانست و گفت: در جامعه‌ای که مسئولان به فکر ‏تضعیف همدیگر باشند پیشرفتی ‏صورت نخواهد گرفت.‏