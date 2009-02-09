  1. استانها
  2. قم
۲۱ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۲۶

قالیباف در قم:‏

تصمیم گیری بدون توجه به خرد جمعی به بحران منتهی می شود

تصمیم گیری بدون توجه به خرد جمعی به بحران منتهی می شود

قم - خبرگزاری مهر: شهردار تهران ضمن تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از خرد جمعی در تصمیمگیریهای کشور گفت: کار و فعالیت در کشور ‏باید ‏توأم با کارآمدی، تدبیر و عقل باشد.‏

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر محمدباقر قالیباف شامگاه یکشنبه در مراسم بزرگداشت سی‌امین سال پیروزی انقلاب که از سوی جبهه ‏پیروان خط ‏امام و رهبری در مسجد چهارمردان برگزار شد ، با اشاره به فرمایشات حضرت علی‌(ع) در زمینه کار و تلاش خاطرنشان کرد: کار و فعالیت در کشور باید ‏توأم با کارآمدی، تدبیر و عقل ‏باشد و اگر به این موضوع در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور توجه ‏نشود دچار بحران خواهیم شد.‏

وی بر لزوم بهره‌گیری از خرد جمعی در تصمیمگیری‌های ‏کلان کشور ‏تأکید کرد و اظهار داشت: ما باید در اجرای تصمیم جمعی قاطعیت داشته باشیم نه در ‏تصمیمگیری‌ صرف.‏

نباید خود را با قبل از انقلاب قیاس کنیم

قالیباف با بیان اینکه امروز هیچ عاملی نباید مانع کار توأم با کارآمدی شود تأکید کرد: ما نباید کشور خودمان را ‏با اوایل انقلاب و یا قبل آن ‏قیاس کنیم زیرا این قیاس مع‌الفارق است و موجب پسرفت کشور خواهد شد.‏

شهردار تهران در ادامه تفکر بسیجی را چاره حل مشکلات کشور دانست و بیان داشت: باید همه ما با کنار ‏گذاشتن منیت‌ها تلاش کنیم با ‏روحیه جهادی مشکلات عرصه‌های مختلف کشور را حل کنیم.‏

وی اضافه کرد: اگر در عرصه‌‌ای دچار مشکل هستیم به دوری ما از اندیشه‌های امام و انقلاب بازمی‌گردد و ‏خودمان مقصر هستیم.‏

فاصله گرفتن از اندیشه های امام کشور را با چالش مواجه می کند

قالیباف تصریح کرد: فاصله گرفتن از اندیشه‌های امام و انقلاب و تفکر جهادی کشور را با چالش روبرو خواهد ‏کرد.‏

وی توجه به مسائل مادی و معیشتی مردم را ضروری و در اولویت دانست و تأکید کرد: ما باید ابتدا به مسائل ‏مادی و معیشتی مردم توجه ‏کنیم زیرا با وجود فقر نمی‌توان جامعه را نصیحت کرد.‏

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنانش ضمن تبریک سی‌امین سال پیروزی انقلاب به نقش حضرت امام، ‏روحانیت و مردم قم در ‏شکل‌گیری انقلاب اشاره کرد و افزود: به رغم توطئه‌های دشمنان بعد از پیروزی انقلاب کشور ما با صلابت به راه خود ادامه می‌دهد ‏و دستاورد‌های مختلفی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، ‏اجتماعی و... داشته است.‏

وی موج بیداری منطقه‌ای و پیروزی حز‌ب‌الله و حماس را مرهون انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: حز‌ب‌الله ‏و حماس با توکل به خداوند، ‏داشتن ایمان قلبی و روحیه جهاد و شهادت رژیمی را که ظرف چند روز چندین ‏ارتش عرب را شکست داده بود شکست دادند.‏

قالیباف با بیان اینکه پیروزی انقلاب مصداق بارز پیروزی خون بر شمشیر بود اظهار داشت: فرهنگ جهاد و ‏شهادت که ملت ما در زمان ‏انقلاب و دفاع مقدس از خود نشان داد برای همیشه در تاریخ بشریت ماندگار است.‏

وی با بیان اینکه فاصله گرفتن از فرهنگ شهادت و جهاد موجب شکست خواهد شد تأکید کرد: همه باید سعی ‏کنیم در دهه چهارم انقلاب ‏بدون ریا کاری و با از خود‌گذشتگی خالصانه به فکر ساختن ایرانی آباد و آزاد باشیم.‏

دستاوردهای انقلاب بدون حب و بغضهای سیاسی مورد توجه قرار گیرند

قالیباف در ادامه دهه فجر را فرصت مناسبی جهت تجدید پیمان با ارزشهای امام و انقلاب دانست و بیان داشت: ‏در این ایام باید به طور ‏واقع بینانه و به دور از حب و بغض‌های سیاسی دستاورد‌های عظیم انقلاب اسلامی را مورد ‏توجه قرار داده و آن را برای جامعه به ویژه نسل ‏سوم تبیین کنیم.‏

وی با اشاره به بحرانهای مختلف در منطقه خاورمیانه تصریح کرد: به رغم وجود این بحران کشور ایران در ‏آرامش کامل به سر می‌برد که ‏این موضوع و دستاورد بزرگی از انقلاب است.‏

شهردار تهران به موقعیت و نقش قم در حوادث انقلاب اشاره کرد و گفت: انقلاب ما ریشه در حوزه علمیه و قم ‏دارد که باید به جنبه‌های ‏مختلف مادی و معنوی این شهر تأثیر‌گذار در حوادث انقلاب توجه شود.‏

قالیباف با بیان اینکه قم نبض و قلب انقلاب است، افزود: همه مسئولان باید به این شهر توجه داشته باشند و ‏بدانند که قم ایفاگر نقش‌های ‏مهمی در انقلاب بوده است.‏

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری، وظایف خطیر مسئولان در دهه چهارم ‏انقلاب را مورد توجه قرار داد ‏و یادآور شد: در دهه چهارم انقلاب باید به فکر پیشرفت و توسعه کشور بود و در ‏این راه باید از افراد مناسب و لایقی که درد انقلاب دارند ‏بهره گرفت و بدور از ریا، نه تهمت و افترا در فکر ‏شکوفایی و آبادانی کشور بود.‏

شهردار تهران با اشاره به ظرفیت‌های متعدد کشور تصریح کرد: کشور ما از منابع، تجربه و علم کافی برخوردار ‏است منتها باید با استفاده از ‏افراد کاردان و لایق و برنامه‌ریزی مناسب برای عمران و آبادانی کشور تلاش کرد.‏

قالیباف همدلی و صبر را از جمله مؤلفه‌های موفقیت کشور دانست و گفت: در جامعه‌ای که مسئولان به فکر ‏تضعیف همدیگر باشند پیشرفتی ‏صورت نخواهد گرفت.‏

کد مطلب 831716

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها