اجراي طرح مجريان ساختمان در مقاوم سازي ساختمانها موثر است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، نايب رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در دومين جلسه توجيهي اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران كه صلاحيت مجري ساختمان را دريافت كرده اند با بيان مطلب فوق افزود: براي جلويگري از تخريب ساختمانها در برابر وقوع زلزله احتمالي در تهران و كاهش خسارات وارده ضروري است ساختمانهاي مقاوم در برابر زلزله احداث شود.

منوچهر شيباني اصل به وقوع زلزله اخير در چند استان كشور اشاره كرد و گفت: وقوع اين حادثه مردم و مسئولان را به تفكر براي ساخت بناهاي مقاوم در برابر زلزله وا داشته است.

شيباني اصل گفت: ايمني ساختمانها موضوعي نيست كه بتوان حتي يك روز از آن غافل بود لذا بايد هر چه سريعتر كار ، اجرا و نظارت و ساخت ساز توسط مجريان ساختمان صورت گيرد .

وي ادامه داد: متاسفانه هم اكنون كار اجرايي احداث ساختمانها توسط افراد بي تجربه و فاقد صلاحيت فني و مهندسي انجام مي شود كه نتيجه آن احداث بناهاي غير استاندارد و با كيفيت پايين در برابر زلزله است.

مهندس شيباني اصل افزود: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران با توجه به وظايف قانوني خود بستر لازم را براي حضور موثر و مسئولانه مهندسان در زمينه هاي طراحي محاسبه ، نظارت و اجرا در استان را فراهم كرده است.

نايب رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران ياد آور شد: از اين پس تعامل و خواست مسئولان دستگاههاي فني ذيربط است كه از اين توان بالقوه و نيروهاي متخصص براي ايمن سازي ساختمانها و ساخت و سازهاي با كيفيت در استان بهره ببرند.

شيباني اصل تاكيد كرد: اساس مسئوليت و تعهد حرفه اي مهندسان در اجراي طرح مجري ساختمان اهميت به سزايي در بهينه سازي ساخت و ساز دركشور دارد.