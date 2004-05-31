شنيده هاي خبرنگارپارلماني "مهر" حاكي است : تا ظهر امروز دوشنبه اعتبارنامه قريب به ده تن از نمايندگان كه اكثرا از نمايندگان اصلاح طلب هستند به دليل اعتراضاتي كه درباره صلاحيتهاي فردي و فرآيند انتخاب شدن آنان به هيات رييسه شعب رسيده ، هنوز به تاييد كليه اعضا نرسيده است .
براساس آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي ، هنوز تا ساعت 13 فردا سه شنبه فرصت اعتراض به اعتبارنامه ها باقي است و عملا از ساعت 13 به بعد راي گيري قانوني بايد انجام شود و تصميمات شعب در مورد انتخاب افراد با اكثريت مطلق آراء رسميت خواهد داشت .
پانزده شعبه اي كه پس از افتتاح رسمي مجلس تشكيل شده اند و براي تمام دوره مجلس هفتم رسميت دارند از نهم خرداد ماه تاساعت 13 فردا (سه شنبه دوازدهم خرداد ) فرصت دارند گزارش انتخابات هيات رييسه شعبه و نظر نهايي درخصوص اعتبارنامه 284 منتخب مجلس هفتم ، معرفي يك نماينده براي عضويت در كميسيون تحقيق و كميسيون تدوين آيين نامه را به مجلس گزارش كنند .
مجلس شوراي اسلامي ساعت 15 فردا سه شنبه 12 خرداد جلسه علني خواهد داشت .
طبق آيين نامه داخلي مجلس هر شعبه داراي يك رييس، دو نايب رييس و دو منشي خواهد بود و شرط اعتبار رسميت جلسات شعب، حضور حداقل دو سوم اعضا مي باشد .
براساس آيين نامه داخلي مجلس اگر اعتبارنامه نماينده اي درشعب پانزده گانه رد شود به كميسيون تحقيق ارجاع شود ، بعداز تقديم گزارش كميسيون تحقيق به مجلس و سخنان موافق و مخالف اعتبارنامه وي به راي گذاشته مي شود درغيراينصورت تاييد اعتبارنامه نمايندگان در شعب پانزده گانه نياز به تصويب ساير نمايندگان در صحن علني ندارد .
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اعتبارنامه تعدادي از نمايندگان در شعب پانزده گانه مجلس تاييد نشد
آخرين خبرهاي رسيده از شعب پانزده گانه رسيدگي كننده به اعتبارنامه نمايندگان منتخب مردم در مجلس هفتم حاكي است تاكنون اعتبارنامه تعدادي از نمايندگان در شعب پانزده گانه تاييد نشده است .
شنيده هاي خبرنگارپارلماني "مهر" حاكي است : تا ظهر امروز دوشنبه اعتبارنامه قريب به ده تن از نمايندگان كه اكثرا از نمايندگان اصلاح طلب هستند به دليل اعتراضاتي كه درباره صلاحيتهاي فردي و فرآيند انتخاب شدن آنان به هيات رييسه شعب رسيده ، هنوز به تاييد كليه اعضا نرسيده است .
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