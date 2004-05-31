اعتبارنامه تعدادي از نمايندگان در شعب پانزده گانه مجلس تاييد نشد

شنيده هاي خبرنگارپارلماني "مهر" حاكي است : تا ظهر امروز دوشنبه اعتبارنامه قريب به ده تن از نمايندگان كه اكثرا از نمايندگان اصلاح طلب هستند به دليل اعتراضاتي كه درباره صلاحيتهاي فردي و فرآيند انتخاب شدن آنان به هيات رييسه شعب رسيده ، هنوز به تاييد كليه اعضا نرسيده است .



براساس آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي ، هنوز تا ساعت 13 فردا سه شنبه فرصت اعتراض به اعتبارنامه ها باقي است و عملا از ساعت 13 به بعد راي گيري قانوني بايد انجام شود و تصميمات شعب در مورد انتخاب افراد با اكثريت مطلق آراء رسميت خواهد داشت .



پانزده شعبه اي كه پس از افتتاح رسمي مجلس تشكيل شده اند و براي تمام دوره مجلس هفتم رسميت دارند از نهم خرداد ماه تاساعت 13 فردا (سه شنبه دوازدهم خرداد ) فرصت دارند گزارش انتخابات هيات رييسه شعبه و نظر نهايي درخصوص اعتبارنامه 284 منتخب مجلس هفتم ، معرفي يك نماينده براي عضويت در كميسيون تحقيق و كميسيون تدوين آيين نامه را به مجلس گزارش كنند .

مجلس شوراي اسلامي ساعت 15 فردا سه شنبه 12 خرداد جلسه علني خواهد داشت .



طبق آيين نامه داخلي مجلس هر شعبه داراي يك رييس، دو نايب رييس و دو منشي خواهد بود و شرط اعتبار رسميت جلسات شعب، حضور حداقل دو سوم اعضا مي باشد .



براساس آيين نامه داخلي مجلس اگر اعتبارنامه نماينده اي درشعب پانزده گانه رد شود به كميسيون تحقيق ارجاع شود ، بعداز تقديم گزارش كميسيون تحقيق به مجلس و سخنان موافق و مخالف اعتبارنامه وي به راي گذاشته مي شود درغيراينصورت تاييد اعتبارنامه نمايندگان در شعب پانزده گانه نياز به تصويب ساير نمايندگان در صحن علني ندارد .