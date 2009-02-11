تولید خمیر سلولز از کاه مانع خروج 350 میلیون دلار ارز می شود

روح الله منصف در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه سالانه سه و نیم میلیون تن ساقه برنج در کشور تولید می شود، افزود: اگر 30 درصد این ظرفیت استفاده شود می توان سالانه 600 هزار تن سلولز تولید کرد.

وی متذکر شد: با تولید خمیر سلولز از کاه علاوه بر جلوگیری از قطع درختان، سوزاندن کاه برنج و حفظ محیط زیست سالانه از خروج 350 میلیون دلار از بابت خرید چوب و واردات سلولزی جلوگیری می شود.

وی همچنین از راه اندازی کارگاه تولید نیمه صنعتی خمیر سلولز از کاه برنج برای نخستین بار در کشور در رشت خبر داد و افزود: برای راه اندازی این کارگاه دو میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده و با افتتاح آن روزانه 10 تن خمیر سلولز تولید می شود.

منصف با بیان اینکه برای تولید صنعتی خمیر کاغذ در حال حاضر یک کارخانه در شهرستان صومعه سرا در حال ساخت است، ادامه داد: در صورت حمایت مسئولان استانی و بانکها و بهره برداری از این کارخانه، تولید خمیر کاغذ از کاه به دو هزار تن در روز می رسد و برای 10 تا 12 هزار نفر شغل ایجاد می شود.