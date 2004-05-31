به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از رايزني جمهوري اسلامي ايران در آنكارا، دومين همايش بين المللي " اديان و صلح در پرتو جد مشترك حضرت ابراهيم" كه از سوي مرامنامه ( platform) بين المللي گفت وگو وابسته به بنياد روزنامه نگاران و نويسندگان ترتيب يافته بود ، با همت وزارت فرهنگ و گردشگري، شهرداري استانبول ، فرمانداري ماردين و بنياد آموزشي ماردين (MAREV) در تاريخ 24 ارديبهشت 83 در ماردين برگزار شد.



در اين همايش مباحثي همچون " صلح در پيام حضرت ابراهيم " ، "صلح در سنت ابراهيمي" ، " قهرمانان صلح در سه دين آسماني"، "جايگاه پيام حضرت ابراهيم در دنياي فردا " مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در اين همايش، 28 محقق دانشگاهي از كشورهاي آمريكا، سوئد، انگلستان ، ايتاليا، فرانسه و تركيه ، و يازده رهبر ديني حضور داشتند.









