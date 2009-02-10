سید محمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان گفت: 6 هزار تعاونی با 6 میلیون نفر عضو در کشور فعالیت می کنند.
وی با اشاره به افزایش 80 درصدی تعاونیهای فعال در کشور افزود: میزان سرمایه این تعاونیها در این مدت، 68 درصد افزایش پیدا کرده است.
رئیس سازمان تعاون روستایی کشور با بیان اینکه حدود 20هزار نفر در قالب کارکنان تعاونیها و اتحادیهها در کشور مشغول به کار هستند، تصریح کرد: سازمان تعاون روستایی 5/4 میلیون نفر کشاورز دارد و 70 درصد از کشاورزان و روستائیان از نظر نقدینگی فقیر هستند.
وی از تاسیس صندوق تعاونی روستایی در آیندهای نزدیک در کشور خبر داد و گفت: این صندوق تعاونی با سرمایه 2 هزار میلیارد ریال و با هدف جمعآوری سرمایههای کشاورزی آغاز به کار میکند.
وی به فعالیت یک هزار واحد اعتباری با میزان نقدینگی 500 میلیون ریال اشاره کرد و افزود: با آغاز کار صندوق تعاون روستایی تمام این واحدها به عضویت این صندوق در خواهند آمد.
رئیس سازمان تعاون روستایی کشور با بیان اینکه توسعه اقتصادی کشور در بیشتر بخشها وابسته به بخش کشاورزی است، گفت: سازمان تعاون روستایی در بخشهای مختلف خرید محصولات کشاورزی، تهیه و توزیع مواد سوختی و نیز تعمیر و تامین ماشینآلات کشاورزی تاکنون پیشرفتهای چشمگیری داشته است.
موسوی یاد آور شد: توسعه اقتصادی بخش کشاورزی به عنوان زیربنای اقتصادی کشور همواره مطرح بوده و با توسعه اقتصاد بخش کشاورزی میتوان در تمام زمینههای اقتصادی موفق بود.
وی ظرفیت انبارهای تعاونیهای کشور را 5/2 میلیون تن عنوان کرد و اظهار داشت: این سازمان در حال حاضر، 5 هزار مرکز نهادهها و خرید محصولات کشاورزی را در اختیار دارد.
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