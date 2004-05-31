تيم بسكتبال دخانيات خواهان محمود خسروي شد

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم دخانيات كه درسال جاري بايد درمسابقات ليگ برترتهران وكشورشركت كند، قصد تقويت خود را در پستهاي چهاروپنج دارد، به اين جهت با محمود خسروي وارد مذاكراتي شده است كه هنوزنتيجه قطعي آن اعلام نشده است.

شايان ذكراست: دخانياتيها، باب مذاكره با مجيد باراني، بازيكن تيم پگاه شيرازرا نيزبازكرده اند.

* مصدوميت بازيكن سابق تيم بسكتبال صنام بهبود يافت

مصدوميت محمود خسروي بازيكن سابق تيم بسكتبال صنام تهران بهبود يافت. محمود خسروي كه ازناحيه پا با مصدوميت جدي روبروشده بود، پس ازدرمانهاي مقطعي، مجبورشد پاي خود را به تيغ جراحان بسپارد كه درحال حاضروضعيت اوروبه بهبودي است وتمرينات سبك بسكتبال را آغازكرده است، تا خود را به آمادگيهاي لازم، براي حضوري موفق درمسابقات سالجاري برساند.