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۱۱ خرداد ۱۳۸۳، ۱۲:۱۶

بر اساس نظر سنجي اداره كل فرهنگ ترافيك راهنمايي و رانندگي ناجا :

88 درصد مهدهاي كودك آموزش ترافيك به كودكان را ضروري مي دانند

بر اساس نظر سنجي انجام شده از 775 مهد كودك در خصوص ضرورت آموزش كتاب" كودك و ايمني در عبور و مرور " در مهدهاي كودك 88 درصد مهدها ضرورت آموزش ترافيك به كودكان را بسيار زياد ارزيابي كرده اند.

 به گزارش خبرگزاري "مهر" تعداد 95در صد  از مهدها در پاسخ به سئوال "كتاب كودك و ايمني عبور و مرور چه ميزان كار برد آموزشي داشته است" گزينه خيلي زياد و زياد و 7/4در صد  گزينه تا حدودي و 3 در صد از مهد كودك ها گزينه كم را انتخاب كرده اند.

تعداد 58 در صد از مهد كودكها تصاوير موجود در كتاب را كافي براي فرهنگ سازي و تعداد 42 در صد ناكافي دانسته اند.

 بر اساس اين گزارش 81 در صد از مهد كودكها در پاسخ به سئوال " آيا تصاوير و توضيحات كتاب در ايجاد فرهنگ ترافيك مي تواند مفيد باشد"  گزينه بلي و تعداد 19در صد گزينه خير را انتخاب نموده اند . همچنين  81 درصد از مهدها تهيه فيلم آموزشي با تصاوير انيميشن و تعداد 20 درصد از  مهد كودكها تهيه  پوستر مرتبط را توصيه نموده اند.

تعداد  67 درصد از مهدها به برگزاري مسابقه نقاشي و تعداد 13 درصد از مهدها برگزاري جشنواره در راستاي آموزش مذكور پيشنهاد نموده اند.

 همچنين تعداد 81 درصد از مهدها ايجاد فضاي مناسب آموزشي در پاركها و تعداد 19درصد  از مهدها ايجاد فضاي آموزشي مناسب در مهدهاي كودك را توصيه نموده اند.

تعداد 85 درصد از مهدها ميزان همكاري مسئولين راهنمايي و رانندگي را در آموزش فوق خيلي زياد و زياد و تعداد 12 درصد گزينه تا حدودي و تعداد 3درصد گزينه كم را انتخاب نموده اند.

اين گزارش مي افزايد :تعداد 81 درصد از مهدها ميزان دستيابي به مسئولين راهنمايي و رانندگي و همكاري آنان در ايجاد فرهنگ ترافيكي در كودكان " غالبا در شهرهاي بزرگ" را مناسب و تعداد 8درصد از مهد كودكها اين همكاري را در اغلب شهرهاي كوچك ، خيلي كم ارزيابي نموده اند.

 همچنين كليه  مهدهاي كودك آموزش كتاب مذكور را همراه با كاردستي ، بازديد كودكان در معابر عمومي و از واحدهاي راهنمايي و رانندگي و اجراي سرود و شعر را توصيه نموده اند.

کد مطلب 83179

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