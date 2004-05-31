88 درصد مهدهاي كودك آموزش ترافيك به كودكان را ضروري مي دانند

به گزارش خبرگزاري "مهر" تعداد 95در صد از مهدها در پاسخ به سئوال "كتاب كودك و ايمني عبور و مرور چه ميزان كار برد آموزشي داشته است" گزينه خيلي زياد و زياد و 7/4در صد گزينه تا حدودي و 3 در صد از مهد كودك ها گزينه كم را انتخاب كرده اند.

تعداد 58 در صد از مهد كودكها تصاوير موجود در كتاب را كافي براي فرهنگ سازي و تعداد 42 در صد ناكافي دانسته اند.

بر اساس اين گزارش 81 در صد از مهد كودكها در پاسخ به سئوال " آيا تصاوير و توضيحات كتاب در ايجاد فرهنگ ترافيك مي تواند مفيد باشد" گزينه بلي و تعداد 19در صد گزينه خير را انتخاب نموده اند . همچنين 81 درصد از مهدها تهيه فيلم آموزشي با تصاوير انيميشن و تعداد 20 درصد از مهد كودكها تهيه پوستر مرتبط را توصيه نموده اند.

تعداد 67 درصد از مهدها به برگزاري مسابقه نقاشي و تعداد 13 درصد از مهدها برگزاري جشنواره در راستاي آموزش مذكور پيشنهاد نموده اند.

همچنين تعداد 81 درصد از مهدها ايجاد فضاي مناسب آموزشي در پاركها و تعداد 19درصد از مهدها ايجاد فضاي آموزشي مناسب در مهدهاي كودك را توصيه نموده اند.

تعداد 85 درصد از مهدها ميزان همكاري مسئولين راهنمايي و رانندگي را در آموزش فوق خيلي زياد و زياد و تعداد 12 درصد گزينه تا حدودي و تعداد 3درصد گزينه كم را انتخاب نموده اند.

اين گزارش مي افزايد :تعداد 81 درصد از مهدها ميزان دستيابي به مسئولين راهنمايي و رانندگي و همكاري آنان در ايجاد فرهنگ ترافيكي در كودكان " غالبا در شهرهاي بزرگ" را مناسب و تعداد 8درصد از مهد كودكها اين همكاري را در اغلب شهرهاي كوچك ، خيلي كم ارزيابي نموده اند.

همچنين كليه مهدهاي كودك آموزش كتاب مذكور را همراه با كاردستي ، بازديد كودكان در معابر عمومي و از واحدهاي راهنمايي و رانندگي و اجراي سرود و شعر را توصيه نموده اند.