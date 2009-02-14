هزینه های درمان در ایران پایین تر از تمام کشورهای دنیا است

دکتر محمد حسین اباذری در گفتگو با خبرنگار مهر با مطلوب دانستن هزینه های درمان در کشور گفت: ویزیت یک پزشک متخصص در کشور 2800 تومان و به عبارتی کمتر از 3 دلار است در حالی که نرخ ویزیت هیچ پزشک متخصصی در دنیا این میزان نیست.

بر اساس ماده 90 قانون برنامه توسعه چهارم باید سهم مردم از هزینه های سلامت در بازار واقعی به کمتر از 30 درصد برسد و 70 درصد دیگر این هزینه را دولت باید به عنوان یک وظیفه حاکمیتی پرداخت کند. در حالی که هم اکنون درصد بالایی از هزینه های درمانی از جیب مردم پرداخت می شود و سازمانهای بیمه گر در ارائه خدمات به مردم ناتوان هستند.

در حالی اغلب مردم مجبور به پرداخت هزینه های کمرشکن درمان در کشور هستند که حتی برخی اعضای کمیسیون بهداشت مجلس نیز پیش بینی کرده اند که سال آینده مردم باید هزینه بیشتری برای درمان پرداخت کنند.

مدیر کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی معتقد است هزینه های درمان برای سازمانهای بیمه گر بسیار بالاست اما برای بیمه شدگان به صورت رایگان ارائه می شود و مردم برای دریافت خدمات با مشکلی مواجه نمی شوند.

اباذری درباره دریافت هزینه جراحی سنگین همچون قلب از بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت: افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هیچ هزینه ای بابت جراحیهای سنگین پرداخت نمی کنند و تمامی خدمات برای این اقشار رایگان است و حتی یک ریال هم از سوی بیمارستان دریافت نمی شود.

مدیرکل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: در صورتی که موردی مشاهده شود که از بیمه شدگان بابت جراحی هزینه دریافت می شود موضوع را پیگیری و برخورد لازم صورت خواهد گرفت.