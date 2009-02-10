رشد 16.5 درصدی عملیات تخلیه و بارگیری در بندر انزلی

فرهاد منتصر کوهساری در گفتگو با مهر گفت: در 11 ماهه سال جاری 1341 فروند کشتی در بندر انزلی پهلو گرفته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد کشتی ها 10 درصد و از نظر حجم عملیات تخلیه و بارگیری از 16.5 درصد رشد برخوردار بوده است.

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 4.66 میلیون تن عملیات تخلیه و بارگیری در بندر انزلی انجام شده است و پیش بینی می شود تا پایان سال این رقم به 5 میلیون تن برسد.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت بندر انزلی درمجموع بنادر شمالی کشور، افزایش ظرفیت این بندر به عنوان بخش مهمی از عملیات تخلیه و بارگیری بنادر شمالی کشور تلقی می شود و بخش مهمی از سرمایه گذاری های بخش خصوصی را نیز جلب کرده است.

منتصر کوهساری ابراز داشت: با توجه به انجام طرحهای توسعه در بندر انزلی ظرفیت این بندر در سال 1400 پاسخگوی نیاز استان گیلان و مبادی ورودی شمال کشور خواهد بود و در فاز دوم توسعه این بندر علاوه بر ساخت اسکله های عمومی، ساخت کانتینرهای سوختی و اسکله های خدماتی و مسافری نیز مدنظر قرار می گیرد.

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان تصریح کرد: ارتقای سطح ایمنی بنادر یکی از اهداف مهم درعملیات تخلیه و بارگیری بنادر محسوب می شود که در بندر انزلی دوربین های مدار بسته با هزینه ای حدود 1.16 میلیون تومان نصب و راه اندازی شده است.