ما خود را مقيد به متقاعد نمودن سازمان ملل براي كمك به وضع عراق مي دانيم

به گزارش خبرگزاري مهر ، " مارك بلكا " نخست وزير لهستان در ادامه اين گفتگو در خصوص تداوم حضور نيروهاي نظامي اين كشور در عراق و نقش سازمان ملل در تامين امنيت اين كشور اظهار داشت : نيروهاي نظامي لهستان تا هر زمان كه لازم باشد در عراق باقي خواهند ماند .

وي افزود : پيش از اين نيز ما بر نقش محوري سازمان ملل در بهبود وضعيت عراق و تسريع در روند بازسازي اين كشور تاكيد كرده بوديم ، در حال حاضر نيز ضرورت اين امر كاملاً به چشم مي خورد و ما خود را مقيد به متقاعد نمودن سازمان ملل براي همكاريهاي بيشتر مي دانيم .

بلكا همچنين خاطر نشان كرد : مقامات آمريكايي نيز بيش از پيش خواهان مداخله سازمان ملل در امور عراق هستند .

نخست وزير لهستان در ادامه در مورد واگذاري قدرت به مردم عراق تصريح كرد : وضعيت عراق در حال حاضر قابل تامل است ، به همين دليل بايد براي تحقق وعده هاي گذشته خود در خصوص واگذاري قدرت به مردم اين كشور در تاريخ 30 ژوئن تلاش نموده و راه تشكيل يك حكومت مستقل در عراق را هموار سازيم .

گفتني است لهستان از متحدان حمله نظامي آمريكا به عراق بود و پس از آن نيز اقدام به اعزام نيروي نظامي به اين كشور نمود .

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