به گزارش خبرگزاري مهر ، " مارك بلكا " نخست وزير لهستان در ادامه اين گفتگو در خصوص تداوم حضور نيروهاي نظامي اين كشور در عراق و نقش سازمان ملل در تامين امنيت اين كشور اظهار داشت : نيروهاي نظامي لهستان تا هر زمان كه لازم باشد در عراق باقي خواهند ماند .
وي افزود : پيش از اين نيز ما بر نقش محوري سازمان ملل در بهبود وضعيت عراق و تسريع در روند بازسازي اين كشور تاكيد كرده بوديم ، در حال حاضر نيز ضرورت اين امر كاملاً به چشم مي خورد و ما خود را مقيد به متقاعد نمودن سازمان ملل براي همكاريهاي بيشتر مي دانيم .
بلكا همچنين خاطر نشان كرد : مقامات آمريكايي نيز بيش از پيش خواهان مداخله سازمان ملل در امور عراق هستند .
نخست وزير لهستان در ادامه در مورد واگذاري قدرت به مردم عراق تصريح كرد : وضعيت عراق در حال حاضر قابل تامل است ، به همين دليل بايد براي تحقق وعده هاي گذشته خود در خصوص واگذاري قدرت به مردم اين كشور در تاريخ 30 ژوئن تلاش نموده و راه تشكيل يك حكومت مستقل در عراق را هموار سازيم .
گفتني است لهستان از متحدان حمله نظامي آمريكا به عراق بود و پس از آن نيز اقدام به اعزام نيروي نظامي به اين كشور نمود .
نخست وزير لهستان :
ما خود را مقيد به متقاعد نمودن سازمان ملل براي كمك به وضع عراق مي دانيم
نخست وزير لهستان در گفتگو با روزنامه فرانكفورتر آلگماينه با اشاره به نقش محوري سازمان ملل در حل بحرانهاي بين المللي گفت : در حال حاضر ما خود را مقيد به فراخواندن سازمان ملل براي ارائه كمكهاي بيشتر در راستاي بهبود وضع عراق مي دانيم .
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