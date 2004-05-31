گاردين: مسلمانان انگليس از بلر حمايت نمي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه گاردين، اميد توني بلر نخست وزير انگليس براي جلب توجه جامعه مسلمانان اين كشور براي راي گيري هفته آينده درباره اتحاديه اروپا به نااميدي تبديل شد زيرا سازمانهاي اسلامي انگليس به اعضاي خود اعلام كرده اند كه در انتخابات اروپايي هفته آينده به حزب كار راي ندهند.

سازمان مسلمانان انگليس با تاكيد بر ترس دولت انگليس از شكست خوردن در برابر افكار عمومي به ويژه با وجود شرايط حاضر در عراق، از همه مسلمانان در كشور انگليس درخواست كرد كه به كانديداهاي ضد جنگ راي دهند.

اين سازمان كه بخش مهمي از ائتلاف "توقف جنگ" را تشكيل مي دهد، با انتشار يك راهنماي راي در وب سايت خود، كانديدهايي كه ضدجنگ مي داند، را معرفي كرده است.

جمعيت مسلمانان انگليس ازبخش جنوب شرقي انگليس "كارولين لوكاس" را انتخاب كرده است كه علاوه بر ضد جنگ بودن در برابر تصميم فرانسه براي منع حجاب مخالفت هاي فراواني كرده است.

اين در حالي است كه دولت انگليس براي جلب توجه مسلمانان به حزب كار در انتخابات هفته آينده اعلام كرده بود كه از مسلمانان حمايت هاي ويژه اي به عمل خواهد آورد. اعزام آنان براي زيارت مكه و ايجاد مدارس اسلامي از وعده هاي بلر به جامعه مسلمانان انگليس بوده است.

جك استراو در سخنراني اخير خود در جمع مسلمانان اعلام كرده بود كه در حزب كار تاكنون دوتن نماينده پارلمان، سه تن كانديد رياست، جهار مسلمان عضو مجلس اعيان و 200 مسلمان عضو بوده اند.

در حالي كه انگليس داراي 2 ميليون جمعيت مسلمان است، توني بلر ديروز در گفتگو با شبكه بي بي سي اعلام كرد كه عراق بر روابط ما با مسلمانان كشورمان سايه انداخته است اما اين ابهام به زودي از ميان خواهد رفت.