نرم افزار جایگزین مغز در روباتها ابداع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه الم در آلمان با مطالعه بر روی فعالیتهای مغز انسان موفق به ارائه شیوه ای شده اند که می تواند حرکت و راه رفتن در روباتها را بهبود داده و از برخورد آنها با موانع جلوگیری کند.

این دانشمندان به بررسی چگونگی توانایی مغز در پاسخگویی به اطلاعات بصری در هنگام حرکت بدن پرداخته و نرم افزاری را طراحی و ارائه کردند که واکنش های آن مشابه فعالیتهای مغز انسان است.

این نرم افزار بر روی روباتی نصب شد که دارای چرخ بوده و سر آن با داشتن دو دوربین به جای چشم به سر انسان شباهت دارد. این روبات در کشور ایتالیا ساخته شده و نرم افزار دانشمندان آلمانی به عنوان مغز بر روی آن نصب شده است.

با استفاده از این نرم افزار روبات با قرار گیری در مسیرهای پر مانع روشهایی مشابه با انسان را برای عبور از میان موانع انتخاب کرده و از مسیرهایی مشابه مسیرهای انتخابی انسان عبور می کند.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، به گفته دانشمندان استفاده از این نرم افزار می تواند در خلق سیستم هایی به منظور کمک به افراد نا توان، مسن و یا نابینا موثر باشد. در عین حال روباتها با استفاده از این روش می توانند مسیر خود را در میان محیطهایی پیچیده و پر مانع به خوبی انسان بیابند.