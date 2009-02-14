آیه روز:
وَمَا آتَیْتُم مِّن رِّبًا لِّیَرْبُوَ فِی أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا یَرْبُو عِندَ اللهِ وَمَا آتَیْتُم مِّن زَکَاةٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللهِ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ .
آنچه [به قصد] ربا مىدهید تا در اموال مردم سود و افزایش بردارد نزد خدا فزونى نمىگیرد ولى آنچه را از زکات در حالى که خشنودى خدا را خواستارید دادید پس آنان همان فزونىیافتگانند [و مضاعف مىشود].
سوره روم، آیه 39
ذکر روز شنبه:
حدیث امروز:
امام حسین(ع):
لا تقولوا بالسنتکم ما ینقص عن قَدرکم .
چیزى را بر زبان نیاورید که از ارزش شما بکاهد .
جلاءالعیون،ج۲ص۲۰۵
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