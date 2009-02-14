آیه روز:

وَمَا آتَیْتُم مِّن رِّبًا لِّیَرْبُوَ فِی أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا یَرْبُو عِندَ اللهِ وَمَا آتَیْتُم مِّن زَکَاةٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللهِ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ .

آنچه [به قصد] ربا مى‏دهید تا در اموال مردم سود و افزایش بردارد نزد خدا فزونى نمى‏گیرد ولى آنچه را از زکات در حالى که خشنودى خدا را خواستارید دادید پس آنان همان فزونى‏یافتگانند [و مضاعف مى‏شود].

سوره روم، آیه 39

ذکر روز شنبه:

حدیث امروز:

امام حسین(ع):



لا تقولوا بالسنتکم ما ینقص عن قَدرکم .



چیزى را بر زبان نیاورید که از ارزش شما بکاهد .

جلاءالعیون،ج۲ص۲۰۵