بانوان ورزشكاراستان تهران باسيد حسن خميني ديدار كردند

به گزارش خبرگزاري " مهر" دراين مراسم باشكوه پس ازسخنراني حجت اله خطيب مديركل تربيت بدني استان تهران، رييس هيات تيراندازي معاونت ورزش بانوان استان تهران به نمايندگي ازطرف بانوان سخناني ايراد كرد.

زهره ميري ضمن تسليت پانزدهمين عروج ملكوتي امام (ره) به خاطره ها ويادمانهاي دوران حيات امام اشاره وبراي بازماندگان محترم ايشان آرزوي توفيق وسلامتي كرد.