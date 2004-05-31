به گزارش خبرگزاري " مهر" دراين مراسم باشكوه پس ازسخنراني حجت اله خطيب مديركل تربيت بدني استان تهران، رييس هيات تيراندازي معاونت ورزش بانوان استان تهران به نمايندگي ازطرف بانوان سخناني ايراد كرد.
زهره ميري ضمن تسليت پانزدهمين عروج ملكوتي امام (ره) به خاطره ها ويادمانهاي دوران حيات امام اشاره وبراي بازماندگان محترم ايشان آرزوي توفيق وسلامتي كرد.
بمناسبت گراميداشت پانزدهمين سالگرد عروج ملكوتي حضرت امام خميني(ره)
بانوان ورزشكاراستان تهران باسيد حسن خميني ديدار كردند
به مناسبت گراميداشت ياد و خاطره امام بزرگوار (ره) فاطمه سليمي، معاون ورزش بانوان استان تهران به همراه معاونان ومسوولان هياتهاوقهرمانان رشته هاي مختلف ورزشي امروزدرجماران باسيدحسن خميني نوه حضرت امام خميني(ره) ديداركردند.
به گزارش خبرگزاري " مهر" دراين مراسم باشكوه پس ازسخنراني حجت اله خطيب مديركل تربيت بدني استان تهران، رييس هيات تيراندازي معاونت ورزش بانوان استان تهران به نمايندگي ازطرف بانوان سخناني ايراد كرد.
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