به گزارش خبرگزاری مهر، تلسکوپ فضایی هرشل که به احترام اخترشناس قرن 18 میلادی ویلیام هرشل به این اسم نامگذاری شده است توسط آژانس فضایی اروپا و پس از 20 سال تلاش به اتمام رسید.

این تلسکوپ با داشتن قطری برابر 3.5 متر به زودی به یکی از بزرگترین تلسکوپهای فضایی آینه ای جهان تبدیل خواهد شد و به رقابت با تلسکوپ هابل خواهد پرداخت.

هرشل طی هفته جاری به پایگاه تلسکوپی کورو در جنوب آمریکا منتقل خواهد شد تا در این پایگاه با استفاده از راکت آریان به سمت فضا پرتاب شود.

تلسکوپ هرشل پس از پرتاب در فاصله ای برابر 1.5 میلیون کیلومتری زمین قرار گرفته و دریچه ای جدید را از کهکشانها به روی دانشمندان باز خواهد کرد. از مهمترین ماموریتهای این تلسکوپ فضایی کشف چگونگی شکل گیری ستاره ها و تشکیل کهکشانها است.

هرشل متفاوت از تلسکوپ هابل از امواجی با طول موجی طولانی تر و طیف های نوری مادون قرمز و یا امواج ماکرو استفاده خواهد کرد. در این صورت تلسکوپ هرشل قادر خواهد بود ماورا غبارهایی که میدان دید هابل را تار و محدود کرده است را مشاهده کرده و اجرام بسیار سرد جهان را به راحتی مورد مطالعه قرار دهد.

به همین منظور تلسکوپ با استفاده از روش سرما سنجی و منبعی بزرگ از هلیوم مایع می تواند به میان سردترین قسمتهای کهکشانها نفوذ کند. در عین حال این تلسکوپ به واسطه ردیابهای خاص خود قادر خواهد بود در دمایی بالای صفر مطلق نیز فعالیت کند.

از دیگر تجهیزات هرشل می توان به سیستم های دوربین طیف سنج و سیستم HIFI اشاره کرد که با استفاده از این سیستم ها تلسکوپ قادر خواهد محدوده طول موجهایی برابر 55-672 میکرون را تحت پوشش قرار دهد.

از دیگر اهداف تلسکوپ هرشل می توان به مطالعه بر روی کوههای یخی و غبارهای کیهانی، گردش بر مدار خورشید در ورای مدار نپتون، مطالعه وضعیت ستارگان در درونی ترین قسمتهای ابرهای مولکولی و بررسی کهکشانهای اولیه اشاره کرد.

بر اساس گزارش بی بی سی، متخصصان بر این باورند پرتاب این تلسکوپ به فضا امری خطیر خواهد بود زیرا راکت آریان طی این ماموریت تلسکوپ پلانک را نیز به همراه خواهد داشت و تنها با محاسبه کلی هزینه های تولید این دو تلسکوپ که بالغ بر 1.7 بیلیون یورو بوده است می توان شدت ریسک این ماموریت رابه خوبی درک کرد.