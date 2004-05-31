بدعت كره اي ها بعد از 15 سال

به گزارش خبرنگار" مهر" كره جنوبي ميزبان اين مسابقات درابتكاري تازه قصد دارد مسابقات هروزن را درطول 3 روز برگزار كند. اينكه كيفيت انجام اين مسابقات به شيوه جديد مشكل خواهد بود و يا يك تكواندو كار يك بار وزن كشي خواهد كرد يا درهر روز وزن تكواندوكاران آزمايش مي شود، مشخص نيست اما نكته لازم و قابل توجه اين است كه فدراسيون تكواندوبايد به همراه اين تيم يك پزشك اعزام كند. چرا كه وزن اعضاي تيم بايد طبق اصول علمي كنترل شود ، مصدوميت هاي احتمالي و ديگرمسائل خاص اينگونه مسابقات ضرورت حضور پزشك را ايجاد مي كند.

كره جنوبي درسال 1989 ميزبان مسابقات قهرماني جهان بود وآن مسابقات را نيز به اين شيوه برگزاركرد كه گويا موفق نبوده است. اينكه چرا فدراسيون كره پس ازگذشت 15 سال قصد دارد اين شيوه را آزمايش كند مشخص نيست. درآن سال تيم ملي ايران با 3 مدال برنز به كار خود پايان داد.

