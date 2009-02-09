هفت طرح آبخیزداری در چهار محال و بختیاری به بهره برداری رسید

معاون برنامه ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: برای اجرای این طرح ها بیش از 12 میلیارد و 930 میلیون ریال هزینه شده است.

شهرام محمدی حجم طرح های یاد شده را 46 هزار و 960 متر مکعب اعلام و تصریح کرد: با بهره برداری از این تعداد طرح آبخیزداری زمینه بهره مندی 760 خانوار فراهم شد.

وی افزوده: کنترل سیلاب، رسوب و فرسایش خاک، تغذیه سفره آبهای زیرزمینی و پیشگیری از خسارات سیل به زمینهای کشاورزی و منابع طبیعی از جمله اهداف اجرای این طرح ها است.

طرح های آبخیزداری به بهره برداری رسیده شامل بند های تومانک و یان چشمه در شهرستان شهرکرد، توف سفید در شهرستان کوهرنگ، منج و بیدله و سردشت در شهرستان لردگان، بیدکل در شهرستان فارسان و زوردگان در شهرستان کیار هستند.