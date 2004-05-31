تيم منتخب كاراته دانشجويان انتخاب مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" رقابتهاي انتخابي تيم منتخب كاراته دانشجويان صبح فردا درمجموعه ورزشي آزادي برگزارخواهد شد و درپايان تركيب تيم اعزامي به اين مسابقات معرفي خواهد شد. ازميان نفرات حاضردراين اردورضا عزيزي، محسن سليمي ونادر جودت دروزن70-، 75- و80- درايتاليا بسرمي برند وبعد ازبازگشت ازمسابقات بين المللي اين كشورمسابقه انتخابي انجام خواهند داد. اما درسايراوزان رقابتهاي انتخابي انجام خواهد شد.

گفتني است: تيم منتخب كاراته دانشجويان خود را براي شركت درمسابقات دانشجويان جهان كه اواخرماه جاري دريوگسلاوي برگزار مي شود آماده مي كند.