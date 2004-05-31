تيم منتخب كاراته دانشجويان انتخاب مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" رقابتهاي انتخابي تيم منتخب كاراته دانشجويان صبح فردا درمجموعه ورزشي آزادي برگزارخواهد شد و درپايان تركيب تيم اعزامي به اين مسابقات معرفي خواهد شد. ازميان نفرات حاضردراين اردورضا عزيزي، محسن سليمي ونادر جودت دروزن70-، 75- و80- درايتاليا بسرمي برند وبعد ازبازگشت ازمسابقات بين المللي اين كشورمسابقه انتخابي انجام خواهند داد. اما درسايراوزان رقابتهاي انتخابي انجام خواهد شد.
گفتني است: تيم منتخب كاراته دانشجويان خود را براي شركت درمسابقات دانشجويان جهان كه اواخرماه جاري دريوگسلاوي برگزار مي شود آماده مي كند.
باانجام مسابقات انتخابي تركيب تيم منتخب دانشجويان مشخص خواهدشد.
به گزارش خبرنگار" مهر" رقابتهاي انتخابي تيم منتخب كاراته دانشجويان صبح فردا درمجموعه ورزشي آزادي برگزارخواهد شد و درپايان تركيب تيم اعزامي به اين مسابقات معرفي خواهد شد. ازميان نفرات حاضردراين اردورضا عزيزي، محسن سليمي ونادر جودت دروزن70-، 75- و80- درايتاليا بسرمي برند وبعد ازبازگشت ازمسابقات بين المللي اين كشورمسابقه انتخابي انجام خواهند داد. اما درسايراوزان رقابتهاي انتخابي انجام خواهد شد.
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