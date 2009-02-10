به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اکلشیا، این گردهمایی روز دوشنبه 21 بهمن ماه با سخنرانی کورمک مورفی اوکانر، کاردینال کاتولیکها، اسقف اعظم وستمینسرت درباره کمیسیون بین‌المللی وحدت کلیساهای انگلیکن و کاتولیک آغاز شده است.

این گردهمایی امروز با سخنرانی واسانتا گنانادوس و آندرس وتام اسمین درباره پیوستن شخصیتهای دینی به سازمان ملی پلیس بریتانیا و بحران اقتصادی بین المللی ادامه می‌یابد.

اسقفها روز چهارشنبه 23 بهمن‌ماه پیش‌نویس قانون انتصاب زنان به عنوان اسقف را بررسی کرده و در ادامه به افزایش قیمت آب برای کلیساها و جایگاه مسیحیت در جامعه تکثرگرای بریتانیا می‌پردازند.

بررسی قوانین کلیسایی و الزاماتی که در بحران مالی حائز اهمیت است دستور کار شخصیتهای انگلیکن در روز پنجشنبه است و اتخاد رویکرد منصفانه تر به پناهندگان و همچنین بررسی تغییرات جوی و اموال کلیسایی در دستور العمل روز جمعه به عنوان آخرین روز از شورای عمومی کلیسای انگلیکن انگلستان قرار گرفته است.