کمیسیون پیگیری فرمایشات رهبری با حضور نمایندگان احزاب تشکیل شد

حجت الاسلام اسماعیل حسینی سرپرست اداره کل امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر از تشکیل کمیسیون پیگیری فرمایشات مقام معظم رهبری، آموزش و برنامه ریزی با حضور 18 نفر از نمایندگان احزاب خبر داد.

وی افزود: این 18 نفر به سه گروه شش نفره تقسیم شده، در گروههایی با مسئولیتهای پیگیری فرمایشات مقام معظم رهبری، آموزش و گروه برنامه‌ریزی فعالیت می کنند و قرار است مصوبات خود را به شورای مرکزی احزاب ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر ارائه کند.

حجت الاسلام حسینی همچنین یادآور شد که طی دو ماهی که از تشکیل این کمیسیون می گذرد تاکنون سه جلسه با حضور جدی و فعال نمایندگان احزاب تشکیل شده است.

نماینده سازمان تبلیغات اسلامی که مسئولیت این کمیسیون را نیز برعهده دارد صدور بیانیه به مناسبتهای مختلف در چارچوب احیای امر به معروف و نهی از منکر، موضعگیری در خصوص اظهارات پاپ و رعایت شئون اخلاقی در تبلیغات انتخاباتی را به عنوان برخی از عملکردهای این کمیسیون مورد اشاره قرار داد.

هر 2 تا 5 سال یکبار تمام احزاب دورهم جمع می‌شوند و پس از رأی گیری 5 نفر را به عنوان اعضای اصلی انتخاب می کنند که در کنار این پنج نفر دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر به همراه معاون تشکلهای دینی، یک نماینده از سازمان تبلیغات اسلامی و یک نماینده از سازمان صدا و سیما فعالیت می کنند .

نمایندگانی از احزاب و تشکلهای سیاسی چون خانه کشاورز، حزب دفاع از ایثارگران و قانون اساسی، نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، انجمن روزنامه نگاران مسلمان، جامعه اسلامی نمایندگان مجلس و فرهنگیان، جمعیت پیروان راه حضرت زهرا (س)، جمعیت زنان انقلاب اسلامی و جامعه اسلامی ورزشکاران در این کمیسیون حضور دارند .