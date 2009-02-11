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۲۳ بهمن ۱۳۸۷، ۹:۰۲

سفیر برونئی درگفتگو با مهر:

ماهواره امید مایه غرور و افتخار کشورهای اسلامی است

ماهواره امید مایه غرور و افتخار کشورهای اسلامی است

سفیر کشور مسلمان برونئی در تهران گفت: پرتاب ماهواره امید از سوی جمهوری اسلامی ایران به فضا باعث افتخار تمامی کشورهای مسلمان است.

سحری صالح سفیر برونئی در تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: این کار جمهوری اسلامی ایران غرور بزرگی برای کشورهای اسلامی بوجود آورده و این کار، کار باشکوهی بود که از نظر ما نشان دهنده قدرت جمهوری اسلامی ایران و حتی کشورهای اسلامی است.

سفیر برونئی گفت: ما افتخار می کنیم که ایران در این زمینه و تکنولوژی های دیگر توانسته است به پیشرفتهای چشمگیری دست یابد.

وی  گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران به کشور پیشرفته ای تبدیل شده است که می تواند در آینده ای نزدیک تواناییهای بیشتری را نیز کسب کند.

سحری صالح در پایان تاکید کرد: پیشرفتهای جمهوری اسلامی ایران امروز باعث امید در بین تمام کشورهای مسلمان شده و برای همه مسلمانان جهان غرور انگیز است.

کد مطلب 831942

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