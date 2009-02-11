ماهواره امید مایه غرور و افتخار کشورهای اسلامی است

سحری صالح سفیر برونئی در تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: این کار جمهوری اسلامی ایران غرور بزرگی برای کشورهای اسلامی بوجود آورده و این کار، کار باشکوهی بود که از نظر ما نشان دهنده قدرت جمهوری اسلامی ایران و حتی کشورهای اسلامی است.

سفیر برونئی گفت: ما افتخار می کنیم که ایران در این زمینه و تکنولوژی های دیگر توانسته است به پیشرفتهای چشمگیری دست یابد.

وی گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران به کشور پیشرفته ای تبدیل شده است که می تواند در آینده ای نزدیک تواناییهای بیشتری را نیز کسب کند.

سحری صالح در پایان تاکید کرد: پیشرفتهای جمهوری اسلامی ایران امروز باعث امید در بین تمام کشورهای مسلمان شده و برای همه مسلمانان جهان غرور انگیز است.