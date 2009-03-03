هشدار نسبت به نابودی نسخ خطی فارسی در شبه قاره هند

ناصر گلباز طراح بانک اطلاعات نسخ خطی جهان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: تنها سرزمینی که اکثر نسخه‌های خطی آن به زبان فارسی نوشته شده، شبه قاره و در واقع کشورهای هند و پاکستان است حتی در ایران هم اکثریت با نسخ خطی عربی است. دلیل این امر هم این است که اسلام از ایران به شبه قاره رفت و در آن زمان هم زبان مردمان آن سرزمین فارسی بود.

وی با ابراز نگرانی شدید نسبت به نابودی نسخ خطی فارسی هند و پاکستان، توقف فعالیت بانک اطلاعاتی نسخ خطی جهان را مزید بر علت دانست و افزود: ما می‌خواستیم که فهرست نسخ خطی موجود در شبه قاره را گردآوری کنیم و آنها را در این بانک قرار دهیم که با توقف فعالیت بانک، عملاً این کار هم متوقف شد.

گلباز اضافه کرد: در واقع پس از کاری که ما درباره نسخ خطی موجود در کشورمان برای بانک اطلاعات نسخ خطی انجام دادیم، گردآوری اطلاعات مربوط به نسخ خطی (به ویژه به زبان فارسی) شبه قاره اولویت دوم ما بود و بعد از آن هم قرار بود نسخ خطی کشورهای آسیای میانه، آمریکای شمالی، اروپا و نقاط دیگر را فهرست نویسی کنیم و اطلاعاتشان را در بانک قرار دهیم.

طراح بانک اطلاعات نسخ خطی جهان اضافه کرد: متاسفانه نسخ خطی که در شبه قاره هند نگهداری می‌شوند و عمدتاً هم به زبان فارسی هستند، شرایط اسفباری است و بسیاری از آنها در حال نابودی است. با توجه به اقدامات خوبی که در کشور خودمان درباره نگهداری از نسخ خطی انجام شده و می‌ِشود، بد نبود اگر توجهی هم به آن نسخ که برای نگهداری بسیاری از آنها حتی قفسه‌ای هم وجود ندارد، می‌شد.

وی راه اندازی مجدد بانک اطلاعاتی نسخ خطی جهان را در توجه به نسخ خطی فارسی در کشورهای دیگر بسیار مهم توصیف کرد و گفت: من امیدوار بودم و هستم که با این بانک مجموع اطلاعات نسخه‌های خطی جهان یک کاسه بشود و ما نخستین کشوری باشیم که چنین بانکی خواهد داشت.

نخسین بانک اطلاعاتی نسخ خطی جهان در ایران مرداد ماه امسال به طور مشترک و همزمان در موسسه خانه کتاب و کتابخانه ملی ایران رونمایی شد. بانک اطلاعاتی مذکور نتیجه تلاش 9 ساله ناصر گلباز است و تاکنون 280 هزار رکورد که هر کدام از آنها بیش از دو میلیون "فیلد" را در خود جای داده، در آن به ثبت رسیده و با استفاده از آن می‌توان پی‌برد که کدام نسخه خطی در کدام شهر یا روستای کشور وجود دارد و از این طریق به اطلاعات موجود در آن دسترسی پیدا کرد.