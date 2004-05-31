سفر زود هنگام ملي پوشان به كره

به گزارش خبرنگار" مهر" اين رقابت ها طي روزهاي 22 تا 27 خرداد ماه به مدت 5 روزدرشهر " سان چوان" كره جنوبي برگزارخواهد شد وتيم ملي ايران با بازيكنان كامل يكشنبه هفته آينده ،يعني 5 روزقبل ازآغاز مسابقات به محل برگزاري اعزام خواهد شد. رقابت هاي تكواندو قهرماني نوجوانان جهان هر2 سال يك بار برگزار مي شود و تيم ملي ايران با عنوان چهارم دوره قبل گام به اين مسابقات خواهد گذاشت. اين تيم به دليل لغوسفربه تركيه وانجام اردوي تداركاتي دراين كشورقراراست 5 روززودتربه اين كشورسفركند تا تمرينات نهايي را دركره انجام دهد.