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۱۱ خرداد ۱۳۸۳، ۱۲:۴۳

رقابت هاي تكواندو قهرماني نوجوانان جهان - كره جنوبي

سفر زود هنگام ملي پوشان به كره

تيم ملي تكواندو نوجوانان ايران براي شركت در پنجمين دوره رقابتهاي جهاني، يكشنبه هفته آينده به كره جنوبي سفر مي كند.

به گزارش خبرنگار" مهر" اين رقابت ها طي روزهاي 22 تا 27 خرداد ماه به مدت 5 روزدرشهر " سان چوان" كره جنوبي برگزارخواهد شد وتيم ملي ايران با بازيكنان كامل يكشنبه هفته آينده ،يعني 5 روزقبل ازآغاز مسابقات به محل برگزاري اعزام خواهد شد. رقابت هاي تكواندو قهرماني نوجوانان جهان هر2 سال يك بار برگزار مي شود و تيم ملي ايران با عنوان چهارم دوره قبل گام به اين مسابقات خواهد گذاشت. اين تيم به دليل لغوسفربه تركيه وانجام اردوي تداركاتي دراين كشورقراراست 5 روززودتربه اين كشورسفركند تا تمرينات نهايي را دركره انجام دهد.

 

کد مطلب 83196

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