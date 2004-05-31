ترس از زلزله فقط يك درصد دانش آموزان مازندراني را به جلسه امتحان كشاند

محمد تقي عباسپور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه با وجود پس لرزه در مناطق زلزله زده دانش آموزان نمي توانند در جلسات امتحان شركت كنند ، افزود : با وجود اينكه امتحانات در فضاي آزاد برگزار مي شود اما دانش آموزان هيچ رغبتي براي حضور در امتحانات نشان نمي دهند.

وي با تاكيد بر اينكه غيبت دانش آموزان مناطق زلزله زده موجه است ، گفت : تمام مدارس منطقه بلده بر اثر زلزله بين 30 تا 70 درصد صدمه ديده اند.

معاون مالي و پشتيباني سازمان آموزش و پرورش استان مازندران با تاكيد بر اينكه فقط 20 درصد از مدارس مناطق زلزله زده در برابر زلزله ايمن بودند ، افزود : بيش از 80 درصد از مدارس منطقه زلزله زده به دليل قدمت بالا و كم توجهي به ايمن بودن مدارس در زمان ساخت در برابر زلزله ايمن نيستند و اين در حالي است كه منطقه مازندران منطقه اي در گسل زلزله است و امكان زلزله در اين منطقه زياد است.

وي همچنين از تخريب بيش از 73 واحد مسكوني فرهنگيان در منطقه كلاردشت خبر داد و گفت : در منطقه كجور 22 واحد مسكوني فرهنگيان بين 30 تا 100 درصد و در منطقه بلده تمام واحدهاي مسكوني فرهنگيان بين 30 تا 100 درصد آسيب ديده اند.