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۲۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۰:۲۹

خدایی به مهر خبر داد:

اعلام نتایج آزمونهای دانشگاه علمی کاربردی در روز پنجشنبه

اعلام نتایج آزمونهای دانشگاه علمی کاربردی در روز پنجشنبه

معاون سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام نتایج آزمونهای کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته در 24 بهمن ماه بر روی سایت سازمان سنجش خبر داد.

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در آزمون کاردانی دانشگاه علمی کاربردی 186 هزار و 118 نفر و در آزمون کارشناسی پیوسته این دانشگاه نیز که در 4 گروه آزمایشی و 6 کد رشته برگزار شد 5 هزار و 214 نفر ثبت نام کرده بودند.

وی گفت: آزمون کارشناسی ناپیوسته این دانشگاه نیز در 4 گروه آزمایشی و 87 کد رشته امتحانی با 182 هزار و 442 ثبت نام کننده برگزار شده است.

آزمون های کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته 27 دی ماه برگزار شد.

به گزارش مهر، نتایج این آزمون بر روی پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org منتشر می شود.

کد مطلب 831972

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