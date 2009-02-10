اعلام نتایج آزمونهای دانشگاه علمی کاربردی در روز پنجشنبه

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در آزمون کاردانی دانشگاه علمی کاربردی 186 هزار و 118 نفر و در آزمون کارشناسی پیوسته این دانشگاه نیز که در 4 گروه آزمایشی و 6 کد رشته برگزار شد 5 هزار و 214 نفر ثبت نام کرده بودند.

وی گفت: آزمون کارشناسی ناپیوسته این دانشگاه نیز در 4 گروه آزمایشی و 87 کد رشته امتحانی با 182 هزار و 442 ثبت نام کننده برگزار شده است.

آزمون های کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته 27 دی ماه برگزار شد.

به گزارش مهر، نتایج این آزمون بر روی پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org منتشر می شود.