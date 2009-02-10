مهمترین رویکرد اقتصاد باید حل مشکلات معیشتی مردم باشد / با افزایش تورم روبرو خواهیم شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، باهنر روز گذشته در جمع فرهنگیان کرمان در سالن شهید ایرانمنش اظهار داشت: دهه چهارم انقلاب به عنوان دهه پیشرفت و عدالت معرفی شده است یعنی همه مردم باید به امکاماتی که سبب پیشرفت و ثروت می شود دسترسی داشته باشند.

وی گفت: باید با کنار گذاشتن برنامه ریزی های کوتاه مدت اقتصادی به فکر برنامه ریزی های بلند مدت و عدالت محور در کشور باشیم.

سال آینده به دلایل جهانی افزایش تورم خواهیم داشت

وی با اشاره به فروپاشی نظام اقتصادی دنیا عنوان کرد: سال آینده به دلیل فروپاشی نظام اقتصادی دنیا شاهد سیاست های انقباضی خواهیم بود که احتمال افزایش تورم را به دنبال دارد.

باهنر با اشاره به طرح تحول اقتصادی گفت: اجرای طرح تحول اقتصادی سبب تغییر هزینه انرژی می شود و اقتصاد خانواده و دولت را تحت تاثیر قرار می دهد و در همین راستا در حال بررسی این طرح در مجلس هستیم تا با برنامه ریزی صحیح کمترین فشار به اقتصاد وارد شود.

وی با اشاره به اینکه این طرح یکی از مهمترین تصمیماتی است که در سالهای اخیر گرفته شده گفت: اجرای این طرح با اقتصاد تک تک خانوارها مرتبط است و مجلس با جدیت و دقت خاص در حال بررسی این طرح است.

باهنر افزود: سه دهه از انقلاب اسلامی در ایران گذشته است و بسیاری از افرادی که در آن روزها در پیروزی انقلاب نقش داشته اند و همراه امام خمینی (ره) بودند امروز در آستانه بازنشستگی هستند.

وی گفت: مهم این است که افراد در گذران زندگی و زمان نشان دهند چه مقدار برای جامعه و نسل خودشان مفید و تاثیر گذار بوده اند یا هستند.

باهنر خاطرنشان کرد: قبل از انقلاب زندگی مردم بی روح سپری می شد اما با بروز انقلاب در ایران و به برکت پیروزی نهضت اسلامی جامعه پویا شد و همراه در معرض انتخابهای بزرگ بوده ایم.

وی گفت: پیروزی انقلاب، دفاع مقدس و سازندگی های پس از جنگ و پیشرفتهای علمی هدف های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را در مقابل ما قرار می دهند که هرکس به سهم خودش نقشی در این برهه های زمانی داشته است.

انقلاب اسلامی ایران گفتمان عدالت خواهی دنیا را تغییر داد

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: داستان انقلاب هر روز که از عمرش می گذرد آشکار می کند که به صورت واقعی گفتمان عدالت خواهی، آزادی خواهی و پیشرفت و توسعه را در کشور، دنیا تغییر داده است و مردم دنیا با گفتمان جدیدی از معنویت و استقلال مواجه شده اند.

وی عنوان کرد: مستکبران که آزادی را منهی معنویت تعریف کرده بودند با نوع دیگری از گفتمان دینی مواجه شده اند و امروز نیز افقهای آینده در دست ماست و باید آنها را در جهت اهداف انقلاب ترسیم کنیم.

باهنر افزود: قبل از انقلاب بلوک شرق و غرب مکتبهای و روشهای کشورهای مختلف را مشخص می کردند و الگویی برای کشورهای دیگر بودند اما کمونیست به تدریج با افول روبرو شد و امروز کشورهای کمونیست در حال کنار گذاشتن پلکانی کمونیست هستند و سیستم لیبرال دموکراسی غرب نیز در عمل با شکست مواجه شده و شاهد مشکلات فراوانی است و در حال پاشیدگی اقتصادی قرار دارد.

وی گفت: انقلاب ما با صرف هزینه های زاید در مقابل این مکتب ها به جهانیان نشان داد که اگر به خدا ایمان داشته باشیم و به خودمان متکی باشیم می توانیم در دنیا موفق و سربلند باشیم.

باهنر افزود: برخی این مسئله را مطرح می کنند که در کنار پیشرفت تمام دنیا، ایران نیز حرکت رو به جلو داشته است اما باید به این مسئله توجه کرد که ما 30 سال پیش چه رتبه ای در دنیا داشتیم و امروز در چه مکانی قرار داریم.

وی با اشاره به پیشرفتهای فضایی، علمی ، هسته ای و نانو در ایران طی 30 سال گذشته گفت: ما باید با برنامه ریزی بلند مدت در سال 1404 به عنوان قدرت علمی منطقه مطرح شویم و درهمین جهت نیز گام برمی داریم.