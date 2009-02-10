50 میلیون تن محصول کشاورزی به چرخه فرآوری وارد می شود

علیرضا پوربصیر در گفتگو با مهر گفت: مشکلات و تنگناهای پیش روی فرآوری صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی تاثیر قابل ملاحظه ای بر روند تولید واحدهای موجود، احداث و گسترش واحدهای جدید دارد.

مدیرکل دفترحمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به کمبود نقدینگی درواحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، بیان کرد: در حال حاضر از 100 میلیون تن محصولات کشاورزی تولیدی معادل 50 میلیون تن وارد چرخه فرآوری صنایع تبدیلی و تکمیلی می شود و فرآوری این میزان محصول سالانه اعتباری حدود 20 میلیارد تومان را می طلبد.

وی با بیان اینکه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی با کمبود سرمایه در گردش برای خرید ماده اولیه تولید مواجه است، افزود: به طورمیانگین این واحدها برای خرید هر کیلو محصول تولیدی کشاورزی به منظور فرآوری باید رقمی بالغ بر 400 تومان پرداخت نمایند، لذا تامین سرمایه در گردش به صورت مدت دار از سوی دولت امری ضروری است.

پوربصیر بالا بودن ضایعات به خصوص در مراحل پس از برداشت را از دیگر مشکلات بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی خواند و تصریح کرد: ضایعات در کلیه مراحل از زمان برداشت محصول تا زمانی که به دست مصرف کننده برسد، به لحاظ کمی و کیفی بر روی محصولات تاثیر دارد، این در حالی است که نمی توان رقم دقیقی ازمیزان ضایعات ارایه داد، زیرا در محصولات میزان آن متفاوت است.

وی خاطرنشان کرد: نوسانات قیمت و مشکلات مربوط به دسترسی به مواد اولیه توسط صاحبان صنایع تبدیلی و تکمیلی از دیگرتنگناهای پیش رو است، به نحویکه این امرسبب شده تا این صنایع به جای اینکه با 100 درصد ظرفیت کارکنند با 20 تا 30 درصد ظرفیت فعالیت کنند.

مدیرکل دفترحمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی افزود: عدم توسعه یافتگی شبکه تولید و عرضه فرآورده های صنایع تبدیلی و تکمیلی درکشورهمچنین تعدد مارکهای تجاری در بازار محصولات ازدیگر مشکلات پیش روی فرآوری است.

وی با اشاره به پراکنش نامناسب صنایع تبدیلی و تکمیلی با توجه به قطبهای عمده تولید محصولات کشاورزی عنوان کرد: بر اساس پروانه های صادرشده بالغ بر 22 هزار واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی در کشور وجود دارد.

پوربصیراظهارداشت: صدورمجوز تاسیس واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی هم از طریق وزارت جهاد کشاورزی و هم از طریق وزارت صنایع و معادن صورت می گیرد؛ لذا رویکرد وزارت جهاد کشاورزی این است که در ابتدا از بخشهای مختلف شیلاتی، زراعی، باغی و گیاهی برای اطمینان از وجود مواد اولیه تولید از مناطق مختلف استعلام به عمل می آورد و در صورت نبود مشکل در یک منطقه در راستای هدفمند کردن سرمایه گذاریها در قطبهای تولید، نسبت به صدور مجوزها اقدام می نماید.

وی با اشاره به فرسودگی بخش قابل ملاحظه ای از ماشین آلات واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی تصریح کرد: درحال حاضر به منظور اصلاح ساختار شالیکوبی از 3 هزار و 800 واحد معادل 178 واحد تحت نوسازی و بازسازی قرار گرفته اند.

مدیرکل دفترحمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در برخی از محصولات کشاورزی بیش از اندازه سرمایه گذاری شده است، افزود: تعدد مراکز تصمیم گیری درارتباط با توسعه و حمایت از این صنایع و نیز صدوربی رویه مجوزهای تاسیس ازدیگرمشکلات فرآوری محصولات در صنایع تبدیلی و تکمیلی است.