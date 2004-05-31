12 ميليون جوان تحت پوشش برنامه هاي اوقات فراغت قرار مي گيرند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر رييس سازمان ملي جوانان در يك نشست خبري در جمع خبرنگاران گفت: در سطح كشورحدود 07/16 ميليون نفر جوان داريم كه نيازمند برنامه ريزي در اوقات فراغت براي اين جوانان هستيم .

دكتر رحيم عبادي افزود: استاندارد جهاني تعطيلات در دنيا 80 روز در سال است كه در ايران به دليل حجم تعطيلات اين ميزان به 90 روز در سال مي رسد.

وي ادامه داد: ميانگين ساعت فراغت جهاني 5 ساعت در روز يعني 22 درصد از كل روز است و اين آمار در ايران 6 ساعت در روز است. همچنين از طول عمر يك انسان كه 8 هزار 750 ساعت است، 6 هزار و 830 ساعت به كار اختصاص دارد و يك هزار و 920 ساعت يعني 22 درصد از عمر يكساله به اوقات فراغت اختصاص دارد.

مشاور رييس جمهوري با اشاره به اينكه سهم فراغتي در ايران به نفر روز 268 ميليون نفر روز است گفت: اگر براي جعيت 16 ميليوني جوانان درتابستان و براي 8 هفته برنامه داشته باشيم ودو روز درهفته برنامه فعال براي آنان داشته باشيم سهم اوقات فراغت به 268 ميليون نفر روز مي رسد.

عبادي گفت: در سال گذشته عملكرد دو بخش دولتي و غير دولتي 22 ميليون نفر روز بوده كه درواقع 10 درصد از ظرفيت كل جوانان را پوشش داده است و اين رقم در سال گذشته به 63 ميليون نفر روز يعني 20 درصد از كل رسيده است.

وي گفت: در سال 82 ، 9 ميليون نفر از جوانان از برنامه هاي فراغتي سازمان استفاده كردند كه از اين تعداد 8 ميليون و 200 نفر توسط دستگاههاي دولتي و 630 هزار نفر توسط دستگاههاي غير دولتي تحت پوشش قرارگرفته اند.

وي با اشاره به اينكه سهم پوشش جوانان در سال 82 برنامه اوقات فراغت جوانان نسبت به سال 81 ، ، 20 درصد افزايش داشته افزود: آموزش و پرورش با 64/21 درصد ، وزارت ارشاد با 13/16 درصد ، تشكل هاي غيردولتي نيز با 10 درصد در اين امر سهم داشته اند.

عبادي همچنين گفت: در سال گذشته استان تهران با 21 درصد ، استان گلستان با 5/6 درصد و استان يزد با 5/5 درصد در زمينه اوقات فراغت فعال بوده اند .

وي گفت: در كشور ما جوانان براي گذران اوقات فراغت به 10 محورگردشگري ، مشاركت هاي اجتماعي ، فعاليتهاي ورزشي ، هنري ، كتابخواني و مطالعه ، فعاليت هاي قرآني ، مهاجرت آموزي، آموزش زبان و رايانه گرايش دارند.

وي گفت: فعال سازي و توانمند سازي تمامي تشكل هاي غيردولتي ، فرهنگ سازي و اطلاع رساني اوقات فراغت، ترويج تفكر صنعت ، اوقات فراغت در سطوح مختلف ، توجه ويژه به گروههاي خاص همانند دختران از جمله رويكردها در سال 83 است.

وي همچنين محور برنامه سال 83 را فرهنگي ، آموزشي و گردشگري دانست و گفت: اين برنامه ها توسط دستگاههاي دولتي ، سازمان ملي جوانان با همكاري دستگاههاي دولتي و سازمان هاي غير دولتي انجام خواهد شد.

وي گفت: 50 درصد اعتبارات در نظر گرفته شده براي اوقات فراغت به دستگاههاي دولتي و 50 درصد اعتبارات به تشكل هاي غير دولتي اختصاص خواهد يافت .



ريس سازمان ملي جوانان تصريح كرد: نظارت تمامي برنامه هاي فراغتي بر عهده مجمع ملي جوانان خواهد بود.