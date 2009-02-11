تصویب اختیارات شورای مسکن استانها تا 2 هفته دیگر

محمود جهانی در گقتگو با مهر درباره روند تصمیمات در ستاد مسکن استانها گفت: یکی از برنامه های مهم و اساسی در طرح جامع مسکن، تشکیل ستاد تامین مسکن استانها است و هم اکنون در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به عنوان شورای مسکن استان نام گذاری شده است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی با بیان اینکه مسکن یک مقوله فرابخشی است و تمام عناصر و تصمیمات آن دراختیار وزارت مسکن و شهرسازی نیست، افزود: بسیاری از نهاده ها نظیر تامین مصالح و یا بحث انشعابات آب، برق و گاز دراختیارسایر دستگاهها است و اگر آنها درهماهنگی برای تامین این نهاده ها قرار نگیرند، ممکن است برخی ازاین برنامه ها قابلیت اجرا نیابد؛ به همین دلیل در طرح جامع مسکن پیش بینی تشکیل شورای مسکن کشور زیر نظر رئیس جمهور و با حضور وزرای وزارتخانه های صنایع و معادن، بازرگانی، تعاون، کارو اموراجتماعی، نیرو، وزارت مسکن و شهرسازی به عمل آمد.

وی با بیان مطلب فوق افزود: همزمان با تشکیل شورای مسکن کشور، مقرر شد شورای مسکن در استانها زیرنظراستاندار به منظور انجام اقدامات اجرایی و هماهنگی میان دستگاههای مربوطه جهت عملیاتی شدن برنامه ها و سیاست گذاری های بخش مسکن تشکیل شود.

جهانی با اعلام اینکه تشکیل شورای مسکن استانها بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن حکم قانونی دارد، تصریح کرد: اختیارات و وظایف این شورا به موجب آئین نامه اجرایی که در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن پیش بینی شده، هم اکنون درمرحله تصویب است.

وی با بیان اینکه تصمیمات و سیاستهای اجرایی شورای مسکن استانها در راستای برنامه های کلان بخش مسکن است، افزود: درحال حاضر وظایف شورای مسکن استانها برای تصویب به کارگروه مسکن ارایه شده و کمتر از دو هفته دیگر با برگزاری جلسات کارگروه، تصویب نهایی صورت می گیرد.