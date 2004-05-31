تشكيل فراكسيون ها دعوا براي قدرت است

وي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" ، افزود: به اين مساله اعتقاد ندارم كه در مجلس عده اي اقليت و عده اي اكثريت هستند، ما همه نمايندگان را نماينده مردم ايران مي دانيم و مرزبندي ها در اين خصوص مفيد نيست .



منتخب مردم تبريز در مجلس هفتم خاطرنشان كرد: بهرحال مجلس داراي اكثريتي است كه هماهنگ عمل مي كند و در بسياري موارد در بين آنها وفاق و همدلي حاكم است .



وي با ابراز بي اطلاعي از تشكيل جلسه فراكسيون اقليت خاطرنشان كرد: من به اين گونه اقليت و اكثريت ها اعتقاد ندارم و اين مسايل را پيگيري نمي كنم .

کد مطلب 83199