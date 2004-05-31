تشكيل فراكسيون ها دعوا براي قدرت است

وي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" ، افزود: به اين مساله اعتقاد ندارم كه در مجلس عده اي اقليت و عده اي اكثريت هستند، ما همه نمايندگان را نماينده مردم ايران مي دانيم و مرزبندي ها در اين خصوص مفيد نيست .
منتخب مردم تبريز در مجلس هفتم خاطرنشان كرد: بهرحال مجلس داراي اكثريتي است كه هماهنگ عمل مي كند و در بسياري موارد در بين آنها وفاق و همدلي حاكم است .
وي با ابراز بي اطلاعي از تشكيل جلسه فراكسيون اقليت خاطرنشان كرد: من به اين گونه اقليت و اكثريت ها اعتقاد ندارم و اين مسايل را پيگيري نمي كنم .
اكبر اعلمي منتخب مردم تبريز در مجلس هفتم شوراي اسلامي گفت: بايد از كساني كه وارد قلمرو تشكيل فراكسيون ها مي شوند سوال كرد كه چه اهدافي را دنبال مي كنند؟ اما به نظر ما تشكيل اين فراكسيون ها دعوا براي قدرت است .
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