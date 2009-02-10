افزایش 1.5 برابری نیروی انسانی پایانه های مرزی در ایام نوروز

سعید عبداللهی در گفتگو با مهر گفت: از25 اسفندماه سال جاری تا 15 فروردین سال 88 تعداد نیروی انسانی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مستقر در پایانه های مرزی 1.5 تا 2 برابر افزایش می یابد تا پاسخگوی تقاضای مردم باشد.

معاون دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور افزود: در 12 استان مرکزی کشور 24 پایانه مرزی وجود دارد که شامل 4 پایانه مرزی با افغانستان، 3 پایانه با ترکمنستان، 4 پایانه با عراق،1 پایانه با پاکستان، 3 پایانه با آذربایجان و 3 پایانه با کشور ترکیه است.

وی ادامه داد: در 9 ماهه سال جاری حدود 5.5 میلیون نفر از مرزهای زمینی و از طریق پایانه های مذکور تردد کرده اند که نسبت به سالهای قبل روند افزایشی داشته است.

عبداللهی ابراز داشت: حجم تردد مسافر از طریق پایانه های مرزی در سال54 حدود 4.8 میلیون نفربوده است که این آمار در سال 85 به 5.8 میلیون نفر و در سال 86 به 6.3 میلیون نفر افزایش یافته است.